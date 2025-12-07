Llega diciembre. Se acerca la paga extra de Navidad. No de invierno, o de fin de año, o de vete tú a saber qué. Es la paga extra de Navidad. Se llama así, le pese a quien le pese. No se llama la paga extra del fin de ciclo, ni la paga de los días felices. Insisto, se llama la paga extra de Navidad. Y la Navidad es la festividad en que se conmemora el nacimiento de Jesucristo. No es el día en que Papá Noel, con su traje de Coca-cola, sobrevuela los tejados de las casas en un trineo mágico. Que también, pero no solo, y no principalmente.

Ya sé que en muchos sectores laborales se prorratea esta paga en los 12 meses del año. Pero no por ello deja de existir. A lo que voy, queridos lectores, es que incluso en algo tan prosaico como el dinero, como una paga, se percibe ya el ambiente de fiesta.

La razón principal es que recordamos que Jesús ha nacido. Ahí reside la base de todo. Los motivos secundarios van desde la oportunidad de exaltar la amistad, el compañerismo o la fraternidad a la necesidad de perdonar las faltas ajenas, redimirse de las propias y, aunque sea por unos días, sentir, ver, creer que el mundo puede llegar a ser maravilloso.

Les deseo, a todos, que celebren sus comidas o cenas de amigos y/o compañeros de empresa con alegría. Coman, beban y rían. Rían mucho. Y usen la paga extra para darse algún que otro capricho, pues se lo merecen. La gente de bien merece que le pasen cosas bonitas.

Escritor