Opinión | LA VENTANA DE LA UJI
La recerca acadèmica més enllà de l’UJI
La Universitat Jaume I reafirma constantment el seu compromís amb l’entorn socioeconòmic del territori, entenent que la recerca d’excel·lència no s’ha de quedar confinada als laboratoris, sinó que ha de fluir cap a la societat. Un instrument clau per promoure este flux és la menció de Doctorat Industrial (o, de manera més àmplia, el doctorat desenvolupat en entitats no acadèmiques), una modalitat que serveix com a nexe d’unió entre la recerca acadèmica i les necessitats reals de l’entorn industrial, cultural, social i de serveis.
El Doctorat Industrial es concep com una formació d’alt nivell per a personal investigador que esdevé directament en empreses i altres entitats no acadèmiques. És a dir, l’investigador o investigadora treballa en un projecte de recerca i desenvolupament (R+D) d’interès mutu, resolent un problema o impulsant la innovació dins de l’organització, sota la direcció acadèmica de la universitat.
Malgrat que el terme Industrial puga suggerir un vincle exclusiu amb el sector productiu, aquesta menció abasta qualsevol àmbit del coneixement. A l’UJI en som un clar exemple, amb projectes relacionats amb les cinc branques: Enginyeries i Arquitectura, Ciències Socials i Jurídiques, Ciències de la Salut, Arts i Humanitats, i Ciències. Aquesta diversitat garanteix que la recerca universitària tinga un impacte directe en un ampli espectre de la nostra societat.
La implicació de l’UJI en aquesta aposta per la transferència de coneixement és notable i lluny queden els sis o set alumnes de doctorat Industrial que teníem en 2020. Actualment, tenim 32 projectes de Doctorat Industrial en marxa i ja s’han defensat amb èxit 13 tesis amb aquesta menció. Això fa un total de 45 projectes desenvolupats en col·laboració UJI-empresa o administració, una xifra que continua en augment i que evidencia l’enfortiment del potencial innovador per a empreses i entitats de la Comunitat Valenciana.
Cal destacar que això es fa possible gràcies al suport que les universitats públiques valencianes rebem de la Direcció General de Ciència i Investigació de la Generalitat valenciana, una col·laboració fonamental per impulsar i consolidar aquesta modalitat formativa i investigadora.
Precisament, la importància d’aquest model va ser el focus central de la IV Jornada de promoció del Doctorat Industrial celebrada a l’UJI aquesta setmana. Una jornada que va reunir prop de 90 persones, incloent-hi alumnat de màster i doctorat, personal investigador i, crucialment, representants d’entitats no acadèmiques com EFI Cretaprint, Fisabio o AICE, que van compartir la seua experiència i els beneficis d’aquests projectes. Val a dir que, fins ara, un total de 38 entitats s’han implicat i han col·laborat amb l’UJI en projectes de doctorat Industrial.
Com a novetat, en el marc de la jornada vam presentar el Pla d’Aliances Estratègiques de l’UJI. Un espai obert al web del Doctorat Industrial (https://doctoratindustrial.uji.es/) on el personal investigador i les entitats externes poden exposar les seues idees per desenvolupar futurs projectes de recerca. Qualsevol entitat o grup de recerca està convidat a proposar projectes i també a consultar els que s’exposen. Aquesta eina digital pretén ser un potent expositor que farà més fàcil la formació d’equips universitat-empresa per desenvolupar projectes d’investigació amb impacte real.
Cal destacar, a més, l’evolució en la composició de l’alumnat doctoral. Si bé al principi la participació es concentrava en homes d’àmbits més tecnològics, ara l’equilibri és notable, amb un nombre major de dones que desenvolupen projectes amb la menció Industrial, enriquint el panorama investigador i innovador.
Per donar suport a tot aquest ecosistema, l’Escola de Doctorat compta amb una agent especialitzada per a doctorats Industrials que realitza un seguiment personalitzat de cada cas i facilita la gestió que envolta la menció Industrial d’aquests projectes. Qualsevol consulta o interès pot ser adreçat directament a la bústia: doctoratindustrial@uji.es.
En definitiva, el Doctorat Industrial és molt més que un títol; és la palanca que permet a l’UJI transferir el seu coneixement per generar un valor tangible en el nostre territori, formant líders en innovació amb els peus a la universitat i la mirada posada en el futur productiu, social i cultural de la Comunitat Valenciana.
Agent per a Doctorats en Empreses i sectors no acadèmics
Suscríbete para seguir leyendo
- Una marca comercial 'top' baja la persiana en el centro de Castelló y otra está en la cuerda floja
- Un pueblo bonito de Castellón transforma la emblemática puerta de entrada a su casco histórico
- Fin de una era en Peñíscola: un emblemático restaurante baja la persiana tras 35 años de historia familiar
- Así será el encendido de las luces de Navidad en Castelló. Día, hora y lugar
- Ya es Navidad en Castelló. Así ha sido el encendido de las luces
- El líder de los neonazis de Castellón cogió la baja pocos días antes de ser detenido
- Una nueva firma cerámica entra en concurso de acreedores
- ¿Qué supermercados y centros comerciales de Castellón abren durante el puente de diciembre?