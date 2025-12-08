Con la Constitución y con la democracia

En los últimos tiempos sube el tono en las redes sociales idealizando un pasado que, por su juventud, muchos no han vivido y carecen de experiencias personales para poder hablar objetivamente. Es pues, una minoría nostálgica que mira hacia una etapa reciente de España y que opina que se vivía mejor. Vivir con miedo, en el exilio, sufrir la censura, pasar hambre, ser perseguido por ser diferente, carecer de libertad de expresión... eso no es vivir mejor.

La Constitución de 1978 nos devolvió la libertad política y religiosa, los derechos humanos, sociales y laborales que había cubierto el polvo durante años. Europa nos llevaba pasos de gigante por delante y esta modernidad se reflejaba en nuestra economía y en la suya. Si la economía mejoró es porque no podía empeorar.

Las dictaduras solo favorecen a un grupo, a los que son afines al régimen, a los demás se les oprime: a los que piensan diferente se les persigue, se les prohíbe hablar su lengua, a los que rezan a otro dios o no rezan se les juzga, a los que aman a los de su mismo sexo se les encierra, a los sin techo se les aplica la ley de vagos y maleantes, a los gitanos, también, a las mujeres se les niega la igualdad y son tuteladas por el padre o el marido, no son libres de viajar, de gestionar bienes, de abrir una cuenta bancaria o de trabajar sin el consentimiento del cónyuge, si son adúlteras van a prisión, si salen protestonas van al manicomio y la violencia intrafamiliar no se persigue porque los que tendrían que perseguirla también reparten.

Los jóvenes debéis saber que vuestros abuelos trabajaban como auténticos burros y con unos sueldos muy bajos para sacar a la familia adelante, y que no os hagan creer que regalaban las viviendas porque de la vía para arriba se levantaron los barrios a ratos ladrillo a ladrillo sin licencias de obra.

No se puede defender lo indefendible, era un pasado en blanco y negro en el que no se ataba a los perros con longanizas como os quieren hacer creer. Con la democracia y con la Constitución no todo es de color de rosa, y mucha culpa del desencanto la tiene la mala praxis de nuestros representantes y conduce a los ciudadanos a los extremos. Ya lo dice el refrán, A río revuelto, ganancia de pescadores. Y no, con Franco no se vivía mejor; y sí, hay que mejorar la democracia.

Presidenta de la Asociación de Vecinos La Choquera y vocal de Coasveca