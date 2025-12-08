Opinión | LA RÚBRICA
Construyendo futuro
Cuando en 2023 visualizábamos el Vinaròs del futuro, lo hacíamos imaginando la construcción del segundo centro de salud, un nuevo pabellón polideportivo, el deseado auditorio municipal, la ampliación del instituto José Vilaplana, la creación de una nueva plaza como la de la Torre Ballester, o la transformación de otras como La Mera, Primero de Mayo, la avenida Libertad, plaza San Andrés, calle Ramón Llull, o Arcipreste Bono, entre otras.
No tan solo estamos materializando múltiples mejoras urbanas, sino que estas las hemos simultaneado con una batería de actuaciones para dinamizar la oferta de ocio de la ciudad, que están posibilitando el posicionamiento de Vinaròs como un referente comarcal. En estas fechas, el Espai de Nadal, en la plaza San Antonio, así lo evidencia.
En definitiva, proponíamos la transformación de Vinaròs con los objetivos de hacer la ciudad más atractiva, habitable y dinámica. Y hacerlo además atendiendo a las necesidades de los vinarocenses, resolviendo sus problemas del día a día y apoyando a los sectores productivos que generan riqueza en Vinaròs.
Lo que en su momento fue el ambicioso programa electoral del Partido Popular hoy es ya la realidad de nuestra ciudad. Con todas estas actuaciones en marcha el Vinaròs del futuro es más presente que nunca, y con nuevos proyectos en los que trabajamos para seguir dando un impulso a nuestra ciudad en los próximos años.
Nos comprometimos a trabajar y mejorar Vinaròs y nuestros vecinos están viendo que cumplimos.
Vicealcalde de Vinaròs
