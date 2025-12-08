Corredor Mediterráneo

Ese nombre es una paradoja total, nada corre menos que ese corredor, que si algo acumula es mentiras y promesas incumplidas. Retrasos infinitos que hacen dudar de la voluntad de ejecutar esta infraestructura fundamental para la economía española, que impulsaría fuertemente el desarrollo económico de Andalucía, Murcia y Comunidad Valenciana, porque oh casualidad, Cataluña ya la tiene desde hace tiempo. Problemas específicos son, la vía única, lo que supone que los trenes de pasajeros y mercancías comparten la misma vía. Las conexiones con otras infraestructuras como los puertos. O el chapucero tercer carril que limita la velocidad a 160 km/h y no resuelve los problemas de interoperabilidad entre el ancho ibérico y el internacional. Y en Valencia el túnel pasante y la estación central.

Hace unos días se celebró el #QuieroCorredor impulsado por AVE, evento al que concurrieron empresarios con ilusión y reivindicaciones y políticos, echando balones fuera y mintiendo, que es lo que siempre han hecho. Es fácil porque no genera ninguna responsabilidad y el que venga detrás que siga mintiendo. El ministro Óscar Puente, más conocido por sus exabruptos y nefasta gestión, dice que estará en 2027 y ya lo dijo Juan Roig, «habrá un ministro al que sí que nos lo creeremos, pero de momento no ha llegado». Por otro lado, si la alta velocidad es como la que llega a Castellón, que tarda una hora desde Valencia, pues eso, mentira, estafa, engaño. No les hacen falta nuestros votos para mantenerse en el poder y es lo que hay, no nos dan nada. Creo que Sánchez, desde que huyó de Paiporta, nos tiene más manía de la que ya nos tenía.

Notario y doctor en Derecho