Plaza de España: escenario de cerámica

La remodelación integral de la plaza de España que estamos llevando a cabo para transformarla en un Refugio Climático tendrá a la cerámica ondense, tanto en su vertiente industrial como en la artesanal, como eje central de la actuación.

Una obra tan importante en nuestro municipio, que nos permite avanzar con paso firme hacia la sostenibilidad y hacer frente a las temperaturas cada vez más elevadas provocadas por el cambio climático, no podía tener mejor protagonista que la innovadora cerámica fabricada en Onda.

Así, los artistas del Centro Ocupacional El Molí realizarán unos preciosos murales de trencadís cerámico con los que embellecerán las paredes interiores del Mercado Municipal. Todos sabemos que son consumados artistas y que dominan esta técnica como nadie. Ya nos sorprendieron embelleciendo todo el túnel de entrada a Onda con un espectacular trabajo, continuaron con su precioso homenaje cerámico a la tradición taurina ondense y ahora mismo están inmersos en la finalización del espectacular Parque de los Planetas. Ellos nos ayudan a llenar Onda de preciosa cerámica y son actores principales del plan de embellecimiento urbano Onda Bonica.

A la plaza de España se sumará también la cerámica artesanal de la mano de nuestra reconocida ceramista Joana Segura, que nos sorprenderá con piezas de gran tamaño, totalmente hechas a mano, y que servirán también como homenaje original al producto fresco de nuestro Mercado Municipal. Un precioso trabajo de cerámica en su vertiente más artesanal que es un sentido homenaje a esos hombres y mujeres que con sus manos siguen dando forma a la arcilla y nos recuerdan nuestros orígenes.

También la cerámica, en su vertiente más industrial, estará presente en todos los elementos elevados de la nueva plaza; el revestimiento de la nueva fuente con su espectacular Panderola o los maceteros repletos de vegetación serán un buen ejemplo del uso más innovador de la cerámica en espacios públicos. Y acabaremos con el nuevo traje, totalmente cerámico, con el que vestiremos todas las fachadas del Mercado. Aquí llegará la innovación con mayúsculas, con material antibacteriano y totalmente sostenible. La plaza de España será un escenario para la cerámica ondense, la gran protagonista.

Alcaldesa de Onda