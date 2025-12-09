Opinión
24 hores d’espera a l’Hospital General
L’hivern epidemiològic no és cap sorpresa. La grip i els virus respiratoris tornen cada temporada amb el fred, i per això qualsevol govern responsable hauria de tindre un pla de reforços preparat abans que comencen la tos i les febres. El que no és normal és que les urgències de Castelló col·lapsen una vegada i una altra com si fora un imprevist. Però ha tornat a passar, un any més. A la Generalitat l’onada de grip l’ha pillada sense mobilitzar recursos suficients i això ha provocat que a l’Hospital General hi haja torns d’espera a urgències de fins a 24 hores.
Poseu-vos en la pell dels pacients, de persones majors i xiquets encadenant hores en sales saturades. Açò és inhumà i no és només la fotografia d’un dia complicat, és la punta de l’iceberg de l’estat en què el PP està deixant la sanitat pública castellonenca.
La sanitat pública hauria de ser la joia de la corona del nostre estat del benestar, però per a això cal creure-s’ho, planificar i cuidar-la, perquè quan no es fa, passa el que passa. És indigne patir tanta espera, i és igual d’inacceptable que les llistes d’espera continuen desbocades i que, en el cas de columna, se superen els dos anys d’espera, posant en pausa la vida de qui conviu amb dolor crònic.
El PP va prometre solucions, però no es veuen. Ni ells, ni les solucions. On estan? Ens aboquen a una sanitat a dues velocitats. Qui pot pagar-se l’accés a la privada, se’n salvarà; qui no, a patir esperes i dolor. Sempre cal recordar-ho: cada vot compta.
Rafa Simó és portaveu de Sanitat del PSPV-PSOE a les Corts
Suscríbete para seguir leyendo
- Tragedia en Castellón: muere el piloto Enzo Badenas en un entrenamiento en el circuito Red Sand Park de Vilafamés
- Fuerte choque en Castellón entre una autocaravana y un camión estacionado
- Un pequeño municipio castellonense impulsa una gran ciudad deportiva de 55.000 m2
- El Censal Parc eliminará un 'emblema' junto a la ronda de circunvalación
- Pablo Hernández, después la victoria en Riazor: 'Dice mucho del equipo que los jugadores salgan así al campo
- La trufa negra inicia la temporada: Descubre a qué precios
- Fiebre por un máster en Castellón: la universidad privada gana adeptos y la pública se estanca
- Pequeño incendio en la montaña en Benicàssim