Opinión
La borsa o la vida
La disjuntiva es presenta quan cal decidir si la gestió dels serveis essencials com els que garantís la constitució, poden o no ser privatitzats. Al meu barri, quan els jocs eren al carrer, la quasi totalitat dels veïns eren gent llauradora, arrelada a la terra com un taronger.
Per aquell temps, es va establir la possibilitat voluntària de pagar uns pocs cèntims o pessetes per a poder tenir dret a una jubilació pel règim agrari. Va haver-hi qui deia que allò era un enganya beneits, que ells estalviarien i posarien els diners en una vidriola i a la jubilació tindrien una rendeta segura. En aplegar la jubilació, la vidriola estava buida i no podien exigir cap dret. L’administració pública no fa fallida, allò que és privat sí. La dreta política quan té poder, tracta de desempolsegar-se de la gestió que suposen les prestacions assistencials, o de serveis, passant l’obligació a les mans privades i, si pot ser a gent coneguda i de casa. En comptes de fer eficaç l’administració, sembra la desconfiança en els serveis públics per justificar el seu desmantellament.
El capital no és voluntariós, sempre busca com siga el benefici aprofitant-se de les escletxes del sistema, en perjudici de l’usuari o de l’organisme que la contracta. Estos dies, ho hem tornat a veure en la sanitat a Madrid, com abans ho vérem aquí, al País Valencià, a l’hospital de la Ribera. El mateix sistema igual error. És contracta a una empresa privada per a la gestió d’un servei públic: un hospital, pagant-li l’administració madrilenya una quantitat per cada assistència que presta. Una premissa econòmica de ‘Perogrullo’, puix, l’empresa privada, sempre elegirà prestar els serveis que li donen més rendibilitat, menyspreant la resta.
La irresponsabilitat del partit Popular ha deixat que l’empresa puga elegir a qui presta assistència i a qui no. Per a privatitzar un servei estatal, cal exigir i constatar l’existència de garanties econòmiques i mitjançant un control i una inspecció exhaustiva que la qualitat i amplitud de la prestació a l’usuari, és més efectiva, més barata i tècnicament més eficaç que la que prestava la institució pública, altrament igual que va passar amb les circumval·lacions de Madrid, les conegudes ‘M’ de merda, ho pagarà pebrereta...
