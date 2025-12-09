La Constitución que nos une

Diciembre viene repleto de celebraciones y días festivos, pero se inicia con uno especial, el Día de la Constitución, porque cada 6 de diciembre nos debemos al recuerdo del día en que los españoles decidimos de manera libre y mayoritaria, darnos un marco común de convivencia. Y así fue como, mediante referéndum, la Constitución Española nació con el respaldo masivo de ciudadanos quienes anhelaban un país unido, sereno, sin rencor y capaz de mirar al futuro sin miedo. Pero lo verdaderamente extraordinario de aquel día no fue solo el apoyo mayoritario obtenido en las urnas, sino la forma en que se alcanzó; y es que, por primera vez en siglos, en España nuestra Carta Magna se elaboró desde el consenso y no desde la imposición, contando con la participación de personas con ideologías, trayectorias y sensibilidades muy distintas, pero capaces de entender que los españoles merecíamos mirar al futuro, convivir en paz, con libertad y bajo unas normas claras, aplicables a todos por igual.

Desde aquel día, nuestra Constitución ha ido siendo testigo directo de la evolución de nuestra sociedad, en la que se han ido sucediendo cambios políticos y el desarrollo de un Estado de Autonomías; también resistiendo a momentos especialmente duros, como la amenaza del terrorismo. Sin embargo, nada ha logrado desviarnos del camino constitucional que iniciamos como sociedad, ni romper eso lazos que nos unen como nación.

Han pasado ya 47 años desde su aprobación, pero nuestro texto constitucional sigue vivo y vigente, por ello merece ser defendido con firmeza, pues nos garantiza libertades, afianza derechos y ampara a la mayoría frente a los intereses de unos pocos. Pese a quién le pese, la Constitución nos une, nos guía y nos recuerda que la democracia no es un regalo, son las reglas de juego y unos valores comunes, una responsabilidad compartida que nos permite avanzar sin caer en los enfrentamientos, que tanto dolor causaron a generaciones anteriores.

Pero este día no puede quedarse únicamente en la celebración porque hoy, más que nunca, debemos recordar que nuestra Constitución necesita ser defendida ante quienes pretenden violentarla por decisiones y planteamientos que tensan la convivencia y erosionan el espíritu de consenso que la hizo posible, poniendo en cuestión principios esenciales sobre los que se sustenta nuestro Estado de Derecho como la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley, la unidad de la nación, la solidaridad entre territorios o la separación de poderes.

Y es que, lamentablemente, en los últimos tiempos somos muchos los españoles que observamos con preocupación iniciativas que no encajan con ese espíritu integrador que dio origen a la Carta Magna, con actuaciones y comportamientos contrarios a su espíritu y dañinos para nuestra joven democracia. Ante ese desafío no podemos mantener silencio, porque defender la Constitución supone preservar los valores que nos definen nuestra democracia, esa que garantiza esos derechos que nos protegen a todos y a todas y marcan nuestros deberes pero, sobre todo, supone unir a los españoles bajo un mismo marco de convivencia, justicia y respeto.

Por ello, no comparto con quienes piensan que es un simple documento, significa mucho más, es la palabra del compromiso que nos dimos los españoles de vivir en libertad, en igualdad y en paz. Sin embargo, algunos se empeñan en sembrar la discordia, enfrentar a unos ciudadanos con otros, alimentando la crispación.

Desde lo local, los ayuntamientos, plenamente reconocidos en la Constitución en el artículo 137 y dotados de autonomía propia por el artículo 140, también estamos llamados a defender la Constitución. Por ello juramos o prometemos sobre la Carta Magna nuestro cargo como responsables públicos y representantes de nuestros vecinos en la administración más cercana a la ciudadanía, siendo la primera trinchera a la que acuden cuando tiene un problema.

Como parte esencial del Estado, también nos debemos a nuestra obligación, alzando la voz cuando la autonomía municipal se ve amenazada por un Gobierno que ya pretendió incautar los ahorros de los Ayuntamiento, que son los de todos los vecinos, para tener con que pagar sus ‘pejes’ políticos. Recientemente, nuestras competencias municipales se han visto, una vez más, condicionadas por la obligación de imponer la llamada ‘tasa de basura’ a nuestros vecinos. Una imposición que cuando menos plantea dudas sobre hasta qué punto esto respeta la autonomía local que los ayuntamientos tenemos reconocida constitucionalmente.

Sin embargo, esta vez la imposición de esta tasa viene decretada por una ley impuesta por el Gobierno a los municipios que decide cómo y cuándo nuestros vecinos deben pagar, y frente a una ley no nos podemos negar, pero tampoco nos van a callar.

Alcaldesa de Benicàssim y senadora