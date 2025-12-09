Opinión
La Puríssima i el servei a Vila-real
Cada 8 de desembre, Vila-real celebra la festa de la Puríssima Concepció, una devoció arrelada que no és només una tradició religiosa, sinó sobretot un símbol col·lectiu: el d’un poble que ha entés sempre el govern municipal com a servei.
No és casualitat que la Puríssima siga patrona de la corporació: recorda que la política local ha d’exercir-se amb vocació, honestedat i responsabilitat. Este patronatge, documentat des de fa segles, uneix espiritualitat i compromís cívic, i reforça la idea que les institucions han d’estar al servei de la gent, especialment dels qui més ho necessiten.
Hui, en un context municipal complex —amb herències econòmiques difícils, projectes pendents i noves demandes socials— el Govern de Vila-real treballa sempre sota eixos valors. Governar no és prometre miracles, sinó gestionar amb rigor, prioritzar el bé comú i protegir les persones, apostant per una administració eficient, transparent i pròxima.
I això és el que s’està fent: avançar en habitatge social, millorar els serveis públics, recuperar els espais urbans, impulsar la cultura i l’educació, modernitzar les infraestructures i mantindre una política social forta que no deixe ningú enrere, amb especial atenció a les famílies, les persones majors i els col·lectius més vulnerables.
La Puríssima ens mostra un camí de compromís silenciós i molt constant, fet de constància, humilitat i també amb dedicació. El mateix que ha d’inspirar l’acció política de cada dia: escoltar els veïns, treballar sense soroll mediàtic i mirar sempre pel futur de Vila-real, més enllà de l’interés partidista i de les urgències immediates, amb una visió de ciutat oberta, sostenible i inclusiva.
Mantindre viva la cultura popular i l’espiritualitat és també reconéixer que la ciutat de Vila-real necessita governs valents, responsables i propers, capaços de generar consensos i de construir ponts.
I, sobretot, continuar construint una Vila-real cohesionada, solidària i orgullosa de la seua pluralitat i la seua diversitat, on totes les veus compten i la convivència siga el nostre principal patrimoni.
Tot plegat, el respecte i la concòrdia seran els valors que, sense dubte, ens faran avançar cap a una bona qualitat de vida en la nostra ciutat. Perquè volem una ciutat en molts colors, perquè el blanc i el negre pertanyen a temps que volem deixar ben enrere.
Regidor de Normalització Lingüística de l’Ajuntament de Vila-real
