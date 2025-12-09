Sánchez y Abascal, la pinza

Incluso el rotativo de cabecera del sanchismo destaca el afianzamiento del Partido Popular y Vox, en la estela de todos los estudios demoscópicos que viene publicando la mayoría de medios. Otras encuestas igualmente solvente muestran la general opinión de la ciudadanía en la exigencia de elecciones ya. Entre tanto, los camaradas Sánchez y Abascal suman fuerzas, desde el odio mutuo, en un objetivo que siendo compartido destila distintos réditos: la pinza al Partido Popular de Feijóo.

El objetivo, desde la concepción más extrema de la política personalista, es desbaratar la posibilidad de un proyecto centrado a derecha e izquierda, en modo de casa común de diferentes sensibilidades presidida por la moderación, la pluralidad y la defensa de los intereses del conjunto de la nación.

A nadie escapa el modus operandi del Sánchez dispuesto a jurar que no se conoce ni así mismo con tal de rascar más tiempo de poder, en el intento imposible de salvar el culo y algo más. Y con él está Abascal, la otra cara de una moneda acuñada con igual afán de autócrata al uso.

El secretario general del PSOE, fulminando la esencia histórica del que fuere partido de Estado decisivo en el desarrollo democrático, social y económico de España (Felipe González dixit) es él y solo él quien corta el bacalao anulando a las baronías territoriales prácticamente extintas, a excepción del rara avis García-Page, luz de esperanza fuera del domesticado sanchismo. Praxis similar cabe observar en la fórmula de liderar Vox, donde la única voz y opinión decisivas son las de Abascal, ejerciendo el caudillismo político.

¿Alguien conoce siquiera a un notable líder autonómico en todo el territorio nacional de la extrema derecha? Vox, al igual que el actual PSOE, fundamenta estrategia y discurso bajo la expresión única del jefe absoluto. Siendo enemigos acérrimos y de credos tan dispares, Sánchez y Abascal, a izquierda y derecha, presentan un idéntico modelo nucleado en ellos mismos.

Inquietante peligro en la sagrada tarea de mantener fortalecido el sistema democrático asentado en la Constitución del 78, que tanto bien ha propiciado a nuestro país tras superar una dictadura militar de cuarenta años, sin mediar enfrentamiento civil, ejemplo en todo el orbe libre.

Tan aventurado resulta el presidente del Gobierno y mandamás del PSOE acorralado y dispuesto a defender sus intereses cual felino, como la osadía del líder de Vox crecido y creciendo a base de un discurso a caballo entre los antisistema y el más banal populismo.

Tan crecido está Abascal que exige a Feijóo la sustitución de la presidenta y candidata a la Junta de Extremadura, María Guardiola, a modo de adelanto de chantaje para, dado el caso, posibilitar un acuerdo de gobernabilidad.

Ello en base a encuestas que demuestran cuán posible resulta influenciar en un segmento social mediante cuatro frases que podría haber acuñado Dionisio Ridruejo en Salamanca, mediando el montaje de tenderetes en pueblos y ciudades los fines de semana regalando pulseritas con los colores de la enseña nacional y haciendo proselitismo entre los más jóvenes.

Periodista y escritor