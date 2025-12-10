La Constitución que nos une

Cada 6 de diciembre tenemos la oportunidad de parar y mirar hacia aquello que nos une. La Constitución de 1978 no es solo un texto jurídico: es el pacto colectivo que permitió que España avanzara hacia un marco de libertades, igualdad, progreso, pluralismo y convivencia democrática. Su vigencia no depende únicamente del paso del tiempo, sino del compromiso cotidiano de todos por mantener vivos sus valores.

En una época en la que las diferencias se amplifican con facilidad, recordar la voluntad de concordia que dio origen a nuestra Constitución es más necesario que nunca. Aquella generación entendió que solo desde el respeto mutuo, el diálogo y la renuncia a maximalismos podía construirse un país capaz de integrar sensibilidades distintas. Ese espíritu sigue siendo la base que sostiene nuestra vida en común.

Como sociedad, debemos defender el marco que nos garantiza derechos, equilibra poderes y asegura que cada ciudadano disponga de un espacio de libertad protegido. La convivencia democrática no se hereda: se cuida, se practica y se transmite. Y empieza en lo más cercano, en nuestros pueblos y ciudades, donde el acuerdo y la responsabilidad compartida permiten avanzar sin excluir a nadie. Como vemos cada día en el mundo nada está garantizado para siempre. Las nuevas generaciones hemos de renovar ese pacto y mantener vivo que es más lo que nos une que lo que nos separa.

Nules, como cualquier comunidad, florece cuando somos capaces de escucharnos, de cooperar y de reconocer que lo que nos une es siempre más sólido que lo que nos separa. Conmemorar la Constitución es también un recordatorio de esa tarea diaria: preservar la cohesión social, fortalecer el respeto a la legalidad y seguir construyendo un futuro común sobre bases firmes.

Que este Día de la Constitución nos anime a renovar ese compromiso: defender la concordia y el marco de convivencia que nos ha permitido progresar durante más de cuatro décadas. Solo así podremos afrontar los retos presentes y futuros con serenidad y sentido de comunidad.

Alcalde de Nules