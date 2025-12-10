El PSOE es un partido peligroso para las mujeres. La hipocresía en el feminismo socialista sigue creciendo y se sigue manifestando en todo su esplendor. Es la doble moral del socialismo. El PSOE habla de la defensa de la mujer y de la lucha contra la violencia de género pero practica el silencio, la hipocresía y la corrupción.

Y lo hace desde el Gobierno de España, con un presidente, Pedro Sánchez, que dice no enterarse de nada y cuyas políticas han provocado que demos pasos atrás como sociedad porque el PSOE lleva muchos años legislando en contra de las mujeres. Ese escarmiento ilícito dio su primer paso con la ley del solo sí es sí. Un marco legislativo que favoreció a al menos a una treintena de depredadores sexuales en la provincia de Castellón. Condenados que vieron reducidas sus penas y que, en cinco casos concretos, lograron excarcelaciones.

Barra libre para quienes fueron sentenciados por un delito sexual y miedo y desprotección para quienes fueron sus víctimas. Y frente a esta barbarie, el silencio más absoluto de los socialistas, tanto en España como en la provincia de Castellón.

Este triste capítulo de la historia de nuestro país no ha sido, lamentablemente, el último. Porque las pulseras que debían proteger a las víctimas del maltrato, les hicieron más vulnerables con un sistema que ya en 2024 se demostró fallido. Más de 150 mujeres castellonenses, víctimas de otros tantos maltratadores, creían estar a salvo por un Gobierno de España que, una vez más, las martirizó.

Todos callaron

Los errores que ponían en serio riesgo a las víctimas eran conocidos por el Gobierno de Sánchez. Pero todos callaron. El silencio y la doble moral, una vez más. Los jueces, en la provincia de Castellón, redujeron un 10% la instalación de estos sistemas. De las 169 pulseras de 2024 a las 152 de 2025. Pero el PSOE continuó ignorando las advertencias acreditadas en la memoria de la Fiscalía General del Estado, y forzó el castigo.

Con un presidente del Gobierno de España más ocupado en evitar que la corrupción en su partido y en su familia le acabe asfixiando, perdemos todos.

Soy mujer, hija y madre. Y creo que si hemos sido capaces de llegar hasta donde hoy estamos es precisamente por el trabajo de tantas mujeres que se dejaron la piel e hicieron un esfuerzo inmesurable para que nosotras avanzáramos en igualdad de derechos. Así lo creo. Por eso resulta vomitivo tener que soportar mensajes cruzados entre José Luis Ábalos y Koldo García hablando de pasar la noche con mujeres como si fuera carne al peso. El primero, José Luis Ábalos, ministro de Transportes y secretario de Organización del PSOE, mano derecha de Pedro Sánchez. El segundo, Koldo García, exasesor del primero.

Por no hablar de Antonio Navarro, secretario general del PSOE en Torremolinos, denunciado por un presunto acoso sexual, o de Paco Salazar, ese hombre de confianza de Pedro Sánchez, al que el presidente del Gobierno nombró en julio adjunto a la secretaría de Organización del PSOE. No importaron las denuncias de decenas de mujeres que ya entonces le señalaban por acoso sexual. Solo importaba Sánchez. Solo importaba callar para contentar al amo. Una vez más, silencio y doble moral.

Y lo triste es que en este ejercicio de genuflexión al líder hay mujeres que lejos de alzar la voz, se arrodillan. Ahí tenemos a Pilar Bernabé, la delegada de Gobierno en la Comunitat, que ha dejado bien claro, en su cargo de secretaria de Igualdad del PSOE, que la «calma» debe imperar frente al maltrato.

Merecemos seguridad

Las mujeres merecemos un Gobierno de España que gestione en defensa de nuestros derechos. Que legisle para darnos protección, no para alentar a los depredadores sexuales. Que nos dé seguridad y defienda a las mujeres. Y en ese objetivo no podemos pedir calma, como plantea Bernabé. Debemos alzar la voz para decir basta ya a la barbarie.

Basta ya a un PSOE que no puede dar lecciones de feminismo mientras Sánchez siga en el poder. Porque el PSOE de Sánchez es el de Ábalos, Koldo, Antonio Navarro y Paco Salazar.

Por nuestras madres, por nuestras hijas, por nosotras y nosotros, por nuestra provincia y por España entera, el futuro de nuestro país no puede seguir ligado, ni un minuto más, a la corrupción y a la infamia que encarna Pedro Sánchez.

No podemos permitir que el silencio y la doble moral de un Gobierno socialista corrupto sigan minando la protección y la seguridad de las mujeres. Por favor, dejen de tomarnos por tontos. ¿De esto tampoco se entera Sánchez?

Presidenta de la Diputación de Castellón