En estas columnitas del miércoles hablamos, muchas veces, de recuerdos de nuestra tierra o de sucesos acaecidos alrededor de este último siglo en el que los más viejos del lugar recuerdan por ellos mismos o por referencias etarias o familiares. Ayer mismo salió a la palestra una conversación sobre la existencia de las antiguas capillitas que todavía pueden verse pendientes en algunas calles de los pueblos de nuestra geografía provincial y también en Castelló. Es, como muchas otras, vestigios casi olvidados. Nos referimos a las antiguas capelletes, capillitas que, en un azulejo, se reproducían en una casa de la calle y atendían los vecinos con su devoción.

Aún en la capital pueden verse la mayoría, como indicamos a continuación con los datos facilitados por Imma Puig:

-carrer Sant Vicent: creem que és la més antiga de Castelló.

-carrer dels Dolors.

-carrer de sant Josep.

-carrer de sant Fèlix-Sanahuja.

-carrer Calderers.

-carrer Ruiz Vila (capelleta de sant Roc).

-carrer Mealla (sant Roc)

-carrer Antonio Maura (més actual)

-avinguda de Lledó (front al Col·legi de la Consolació)

-carrer Jover (prop Ressidència tercera edat)

Si recorremos los pueblos de la provincia nos encontramos con numerosos ejemplos en las calles, cada día, eso es cierto, y, además, ha desaparecido su funcionalidad originaria. Si recordam a l’etnòleg Bernat Capó, molts dels santets de les capelletes han desaparegut dels níxols on estaven i han passat a ser un record… S’ha deixat de fer la festa anual i sols queda un record. Abans tenir una capelleta en la casa era motiu de distinció per al propietari¸ avui ja no ho és… El dia de la festa al carrer és quan més lluia la seua capelleta. Però ara no són altra cosa que un record.

