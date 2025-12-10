Propósitos para el 2026

El inicio de año siempre ha sido un periodo en el que nos marcamos objetivos y propósitos para alcanzar metas o abandonar malas costumbres. Hay quien aprovecha para dejar de fumar, hacer más deporte o se marca como hoja de ruta pasar más tiempo en familia.

Al equipo de Gobierno que tengo el honor de liderar en Burriana nos gustaría empezar el año aprobando unos presupuestos como hemos logrado hacer estos dos años y medio de legislatura. Este año, sin duda en minoría, será más difícil, pero no por ello vamos a renunciar a conseguirlo.

Las cuentas municipales son la herramienta más importante de la gestión económica de todo un ejercicio, determinan legalmente cómo se va a gastar el dinero público y qué proyectos y servicios se van a priorizar. Por supuesto, podemos prorrogar las cuentas del ejercicio anterior, pero eso dejaría en duda algunos nuevos proyectos en los que tenemos mucha ilusión de emprender y que darían continuidad al camino ya recorrido de transformar Burriana.

Con esta responsabilidad en mente nos hemos reunido con todos los grupos políticos. Les hemos trasladado las grandes partidas que año tras año son gastos inamovibles, y que estamos abiertos a incluir las prioridades de las formaciones políticas de la oposición en el resto de partidas presupuestarias, generando un gran proyecto anual de consenso para Burriana.

En los últimos meses, algunas propuestas han llegado al Pleno, como un nuevo parque canino, infraestructuras para los vecinos de Santa Bàrbara, o un mayor soporte económico a asociaciones y entidades de carácter cultural.

Estas iniciativas, por muy loables que sean, no están incluidas en los presupuestos que vamos a prorrogar del año pasado. Si los partidos que las han impulsado quieren llevarlas a cabo, tendrán que arremangarse y trabajar codo con codo con nosotros para incluirlas en los próximos presupuestos. De lo contrario, todas ellas serán un brindis al sol y papel mojado.

En las próximas semanas, veremos qué concejales están dispuestos a trabajar por el vecino de nuestra ciudad y cuáles están más pendientes del cálculo electoral o del siguiente reel en Instagram. A todos ellos, les digo con seguridad que los burrianenses tomarán buena nota.

Alcalde de Burriana