Basta ya. Los pescadores del Grao están hartos de las restricciones que año tras año se multiplican, fruto de leyes fanáticas y desconectadas de la realidad de nuestro Mediterráneo. Normativas que, lamentablemente, han contado con el apoyo de la mayoría del consenso progre y el voto en contra de Vox en todos los organismos competentes. La realidad es que existe una voluntad evidente de la Comisión Europea de asfixiar al sector pesquero español y, con ello, la tradición de tantas familias graueras.

Es un insulto sin precedentes a nuestros pescadores que barcos extranjeros vengan a pescar casi sin restricciones. El problema es que decisiones vitales se toman en despachos que están a miles de kilómetros, por burócratas que jamás han puesto un pie en el Grao, mientras quienes conocen nuestro mar (los pescadores) son ignorados. No es razonable que la protección del medio ambiente se imponga sin considerar que nuestras familias y nuestro modo de vida forman parte del ecosistema.

Cuotas injustas, normas ideológicas y la tolerancia frente a la competencia desleal de terceros países ponen en riesgo un sector que ha sustentado a nuestra ciudad durante generaciones. Los pescadores del Grao están al límite.

Las directrices de Bruselas penalizan prácticas inevitables, desconocen la realidad biológica de las especies, y encarecen licencias, dificultando el relevo generacional. Y no, en Vox no nos importa que sean pocos. Son nuestros pescadores, es nuestra seguridad alimentaria y es nuestro patrimonio. Y los vamos a defender cueste lo que cueste. Una vez más: queremos pescado de nuestro mar.

Portavoz de Vox en Castellón