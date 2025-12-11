Opinión | LA RÚBRICA
Menysprear ala ciutadania
A hores d’ara, que a l’alcaldessa Carrasco li agrada més eixir en la foto que a un xiquet un caramel ho saps fins l’apuntador, el que no havia passat mai és que pel seu afany de propaganda i fingir que compleix amb la seua paraula fera saltar pels aires la participació ciutadana i els mínims de respecte a la democràcia.
M’explique, l’alcaldessa estava obsessionada amb tindre el pressupost en vigor el primer dia de gener, cosa que en tres anys no ha aconseguit, però per fingir que aquest any sí, i que el ple del pressupost no li xafara el Nadal, havia de córrer, fins al punt de saltar-se els terminis que ens donen garanties democràtiques.
Com saben, un pressupost és quadrar les despeses amb els ingressos, i en el de l’Ajuntament, cent milions d’euros d’ingressos ixen de les ordenances fiscals que aprova el govern i al que la ciutadania de Castelló, fins el dia quatre de desembre, podia presentar al·legacions i propostes. Un alcalde democràtic hauria esperat eixe termini i haguera llegit les propostes del poble, i si alguna la vulgues incorporar, doncs canviarien els ingressos i per tant el pressupost, és justament per això que mai, cap govern, havia presentat els pressupostos abans de tancar el termini de presentació d’al·legacions a les ordenances fiscals.
Mai ho havia fet ningú perquè això vol dir que sense llegir les propostes de la ciutadania vas a votar-les en contra, això vol dir que no creus en la participació ciutadana, que apliques el rodillo, no creus en la democràcia i això és justament el que ha fet Begoña Carrasco, per pura propaganda.
Portaveu de Compromís a l'Ajuntament de Castelló
