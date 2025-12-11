Opinión | A FONDO
Nadal a l’alcorina
El Nadal té moltes coses que compartim, però cada lloc el viu amb el seu toc. A l’Alcora tenim la nostra manera de fer-ho, i és això el que intente tindre present quan preparem la programació: que tot contribuïsca a fer poble. Que les famílies disposen d’activitats a mà i opcions per a compartir temps junts, que els xiquets i xiquetes troben motius per a participar i il·lusionar-se, que la joventut tinga al·licients per a quedar-se i gaudir a l’Alcora, que el nostre comerç note l’ambient especial d’aquestes dates...
Enguany, la primera novetat visible la trobem a la plaça de l’Ajuntament, uns jardins efímers que han agradat molt i que donen un aire diferent i acollidor a aquest punt neuràlgic.
Pel que fa a la programació, la diversitat de propostes fa que cada persona puga trobar-hi el seu lloc i viure aquestes dates com més li agrade.
Sempre, comerç local
Una de les primeres cites serà el Mercat de Nadal del comerç local, que tindrà lloc aquest dissabte a la plaça Sant Roc. És un inici que m’agrada molt perquè posa en primer pla els comerços alcorins i qui els dona vida, que fan un gran esforç durant tot l’any i mereixen tindre una visibilitat especial.
Comprar al poble té un valor afegit. Ara i sempre. No és només una qüestió de comoditat, és contribuir al fet que els negocis de tota la vida continuen oberts i que els nous projectes puguen créixer. A més, ací trobem productes i serveis de qualitat, amb tota garantia, i un tracte que coneixem, fet amb proximitat i professionalitat. Quan la gent tria l’Alcora per fer les seues compres, el moviment es queda ací, i això es nota en l’activitat del carrer i en la vida del dia a dia.
En aquestes dates també és fonamental la nostra hostaleria. Bars, restaurants i pubs es converteixen en punts de trobada per a moltes famílies, grups d’amics i joves que aprofiten el Nadal per a reunir-se i compartir bons moments. El seu treball dona vida als carrers i contribueix a crear un ambient molt especial. Sens dubte, comprar, consumir i fer vida a l’Alcora és la millor manera de fer poble.
Com no podia ser d’altra manera, els més menuts són els que marquen el compàs del Nadal a l’Alcora. I això es nota amb una programació molt ampla, que inclou musicals, tallers, ludoteca, cine, jocs... i una de les propostes que més els agrada, la pista de patinatge sobre gel. A més, aquest dissabte, al Mercat de Nadal, els espera una visita molt especial: la del Pare Noel, a qui podran entregar eixes cartes que amb tanta estima han preparat. Tot culminarà amb la Cavalcada del 5 de gener, un dels moments que més expectació crea.
Plans per a tots i totes
La veritat és que els xiquets i xiquetes viuen aquestes festes amb una energia i una il·lusió que contagien tot el poble, i per a mi és una de les parts més boniques i màgiques del Nadal. La cultura també és protagonista aquestes setmanes, i la música hi té un paper destacat. El concert de Nadal de l’Agrupació Musical l’Alcalatén és una cita molt esperada, i s’hi sumen altres actuacions que sonaran arreu del poble. Són moments que aporten calidesa al calendari i formen part de la nostra identitat.
I si parlem d’identitat, no hi ha cap instant que represente millor el Nadal alcorí que l’Albà de la Nit de Nadal, reconeguda com a Bé de Rellevància Local. Un cant amb segles d’història que manté viva una manera pròpia d’entendre aquestes dates i que emociona cada any tant dins de la parròquia, amb l’Albà a la Mare de Déu, com després a la plaça de l’Ajuntament, amb la dedicada a l’alcalde. És una tradició que, gràcies al treball de la gent que la preserva, continua viva i fa que la Nit de Nadal a l’Alcora siga diferent de qualsevol altra.
Les celebracions al nostre poble deixen també espai per a l’esport i les activitats més populars. Un bon exemple és la Sant Silvestre Alcorina, que cada any aconsegueix reunir centenars de persones en una carrera tan festiva com solidària.
El Nadal també és temps de retrobaments, i això es nota especialment en les jornades més assenyalades. Al llarg d’aquestes setmanes hi haurà orquestres i discomòbils que acompanyaran vetlades com la nit de sopars d’empresa, la Nit de Nadal, Cap d’Any o la nit del Roscón.
Totes les activitats que hem preparat són gratuïtes, perquè volem que totes les persones puguen gaudir del Nadal sense barreres i amb opcions a l’abast de totes les famílies. Al final, això és el que busquem, que el poble es trobe i que compartim aquestes dates d’una manera senzilla i pròxima. Per això, m’agradaria convidar-vos a viure un Nadal a l’alcorina: el Nadal que construïm entre totes i tots i que ens fa sentir orgullosos del nostre poble.
Alcalde de l'Alcora i secretari general del PSPV-PSOE a la província de Castelló
