Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Opinión | LA LIBRETA DE ADCOMUNICA

Guillermo Sanahuja

Guillermo Sanahuja

Pospatrocinio

El último informe sobre inversión publicitaria mundial del World Advertising Research Center señala que el tripolio digital formado por Alphabet, Meta y Amazon absorberá el 55,8% de toda la inversión publicitaria mundial en 2025, a excepción de China que, como bien sabe el lector, es otro mundo.

Estas tres multinacionales, junto a Apple y Microsoft (las GAFAM) son, hoy por hoy, dueños de los datos que desnudan nuestra privacidad, creadores de los algoritmos que controlan los discursos sociales y secuestradores de nuestra atención. Una Infocracia, según el concepto del filósofo Byung-Chul Han, último Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades.

En términos publicitarios, su privilegiada posición, afecta a los medios de comunicación de proximidad, como Mediterráneo, que lleva un siglo narrando la actualidad, dando voz a la ciudadanía, y transformándose según los requerimientos del mercado hasta encontrar el equilibrio financiero.

Este mismo ejercicio de adaptación al medio lo deben practicar las organizaciones deportivas, culturales y sociales que quieren captar fondos privados para llevar adelante su contribución a la sociedad ¿No sería más eficaz y responsable destinar partidas publicitarias a los proyectos locales? ¿Son capaces los clubs, festivales y oenegés de ofrecer programas eficaces de patrocinio que conecten las marcas locales con los públicos locales? ¿Pueden las marcas y organizaciones aliarse con un propósito compartido y un beneficio mutuo? Sí a todo. A esto lo llamamos Pospatrocinio.

Microcredencial

Desde la Escola de Formació Esportiva de la Universitat Jaume I, se oferta la Microcredencial en patrocinio que arrancará a principios de febrero. El curso supone una inmersión en las herramientas para que clubs deportivos o eventos culturales puedan captar fondos a través del patrocinio, con un claustro de reconocidos expertos. Puedes encontrar más información en www.microcreds.uji.es.

Profesor titular de la UJI

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents