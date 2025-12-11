La prevención con las vacunas

Con la llegada del otoño y el invierno, el resfriado y la gripe se vuelven más comunes. El frío no causa la gripe pero en los meses fríos pasamos más tiempo en espacios cerrados, lo que facilita la transmisión de virus. Además, el sistema inmunológico puede verse debilitado por la menor exposición al sol y la reducción de actividad física. Por eso, es esencial reforzar nuestras defensas y adoptar hábitos preventivos para mantenernos sanos durante esta época del año.

Una de las defensas principales contra la gripe es la vacuna. Vacunarse no solo te protege a ti, sino también a quienes te rodean. Las personas con mayor riesgo de complicaciones, como ancianos o individuos con problemas respiratorios, dependen de que la mayoría de la población esté vacunada para reducir la transmisión.

Los expertos afirman que la vacuna frente a la gripe cambia todos los años porque el virus de la gripe tiene la virtud de que cada año cambia la forma de presentarse en sociedad y su disfraz, por eso la vacuna tiene que adaptarse a las características del virus gripal y por eso hay que vacunarse todos los años. La vacuna comienza a hacer efecto aproximadamente a las dos semanas de su aplicación, por lo que conviene no demorarse a la hora de vacunarse.

Nuestro centro de salud de Oropesa ofrece un servicio integral de promoción, prevención, curación y recuperación de la salud, dirigido a las personas y al ambiente, con énfasis en programas prioritarios, como es la campaña de vacunación contra la gripe y el covid.

Si bien la vacunación es una de las principales defensas contra la gripe también es importante mantener unos hábitos saludables para cuidar nuestras defensas mediante una dieta equilibrada, una higiene de manos constante, un buen descanso, ejercicio, una buena hidratación y evitar cambios bruscos de temperatura para fortalecer el sistema inmunológico y aliviar síntomas.

Aun así, si la gripe nos afecta podemos recurrir a los remedios caseros que todos conocemos como beber mucha agua, tomar alimentos calientes, comer platos de cuchara, beber infusiones con miel, eso sí, siempre teniendo en cuenta que hay que consultar a los profesionales sanitarios ante cualquier duda o complicación.

Segunda teniente de alcalde de Orpesa y concejala de Sanidad