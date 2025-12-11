Sencillamente, gracias, Castellón

Cumplir un siglo obliga a detenerse un instante para comprender la trayectoria que nos ha traído hasta el presente y, al mismo tiempo, invita a mirar hacia adelante con la serenidad de quien sabe que cada página escrita ha sido fruto de un esfuerzo compartido que ha dejado huella en toda una comunidad. La celebración de estos cien años del periódico Mediterráneo se convierte en una oportunidad para reconocer que la historia del diario no se ha construido desde un único lugar, sino desde una suma de voces que, con tesón y oficio, han sabido retratar la vida de una provincia diversa, exigente y profundamente arraigada a su identidad.

A lo largo de este tiempo, los que han trabajado en este medio han intentado reflejar lo que fuimos y lo que somos, sin renunciar a la aspiración de mejorar aquello que todavía está por venir. Nada de esto habría sido posible sin quienes precedieron a las generaciones actuales y sin una sociedad que, con un apoyo generoso y un consenso poco habitual en épocas agitadas, ha respaldado la labor diaria del medio. Ese reconocimiento unánime, lejos de resultar un gesto protocolario, se convierte en una responsabilidad que empuja a avanzar con mayor firmeza, conscientes de que la confianza se gana con precisión, constancia y una relación honesta con los lectores y usuarios.

Este aniversario de Mediterráneo invita a mirar más al presente, al futuro, que al pasado, porque el porvenir exige una actitud vigilante y comprometida ante los desafíos que llegan con un mundo acelerado donde conviven incertidumbres, avances tecnológicos y nuevas formas de comunicación que obligan a reinventarse sin perder la esencia. Con el apoyo de un grupo editorial que ha demostrado sensibilidad hacia esta tierra y con una plantilla amplia y preparada que sostiene el trabajo cotidiano, el periódico se encamina hacia una etapa que demanda una combinación equilibrada entre la solvencia del rigor y la capacidad de adaptación a formatos y lenguajes en continua transformación.

El verdadero valor de cumplir cien años no reside únicamente en la cifra, sino en lo que representa para miles de hogares donde el diario ha estado presente en desayunos, en quioscos, en terrazas de bares, en sobremesas y en conversaciones familiares donde tantas veces alguien ha querido zanjar un debate aludiendo a haber leído la noticia en estas páginas. Esa presencia humilde pero constante, casi doméstica, explica mejor que cualquier dato la dimensión afectiva que se ha tejido entre el medio y la ciudadanía.

En una época en la que la frontera entre lo real y lo virtual se confunde con demasiada facilidad y en la que proliferan mensajes que se visten de certezas sin serlo, se hace imprescindible reivindicar la función de las personas que trabajan para ofrecer información fiable, contrastada y próxima. De su criterio y de su responsabilidad depende que el lector conserve su lugar como destinatario principal de un periodismo que no se debe a ruidos interesados, sino a la claridad, la verdad y la independencia.

A quienes han acompañado este camino, a quienes siguen confiando cada día en este proyecto y a quienes se sumarán en el futuro, les corresponde una gratitud que no cabe en una sola celebración. El periódico encara su segundo siglo con la voluntad de continuar navegando junto a su gente, consciente de que es ese vínculo cotidiano el que da sentido a la tarea de contar lo que ocurre y de acompañar a una provincia que sigue escribiendo su propia historia.