El Yunque contra el Gobierno Zapatero

En el artículo de la semana pasada conocimos la llegada y desarrollo de la organización secreta y ultraderechista El Yunque en España. En este veremos cómo promovió la estrategia de la crispación contra los gobiernos presididos por Rodríguez Zapatero (2004-2011).

Abascal se aproxima a la órbita de El Yunque

La Fundación Universitaria San Pablo CEU organizó en Madrid entre los días 18 y 20 de noviembre de 2005 las segundas jornadas con el título de «Llamados a la libertad», dentro del VII Congreso de Católicos y Vida Pública. Aunque esta fundación y su universidad no están vinculadas directamente con El Yunque, en 1999 ingresaron en el CEU madrileño, de la mano de Jaime Urcelay, varios yunquistas.

En estas jornadas de 2005, presentadas por el político italiano Mario Mauro, hubo más de un centenar de ponentes, algunos tan famosos como Lech Walesa, así como varios políticos del PP. Pero también entre ellos había miembros de El Yunque y personas de reconocida ideología ultraderechista, como Ignacio Arsuaga Rato, Luis Losada Pescador, Olga Cuquerella, Álvaro José J. Castro Valverde o Marcial Cuquerella Gamboa (directivo del grupo Intereconomía y futuro fundador de 7NN Televisión). Abascal, presentado como sociólogo y concejal de Llodio, disertó sobre la falta de libertad en el País Vasco.

La ultraderecha se moviliza

Las medidas sociales adoptadas por el Gobierno Zapatero incitaron en 2006 a una rebelión imprecisa, impotente, nacida del resentimiento y de la intolerancia. Miembros destacados de las asociaciones de extrema derecha, algunos de ellos empleando las empresas tapaderas de El Yunque, aprovecharon las manifestaciones multitudinarias organizadas por el PP y otras instituciones como la AVT. Fue el momento de gente como el yunquista José Castro Velarde, vicepresidente de Hazteoír y antiguo colaborador de Testimonio 2000. También el de Ignacio Arsuaga, presidente de Hazteoír, organización que empezó a premiar anualmente en 2004 a personas o instituciones que compartían intereses comunes, como la Federación Española de las Familias Numerosas, varios diputados del PP, los periodistas y escritores César Vidal y Juan Manuel de Prada, o el empresario Julio Ariza.

Fue el regreso de la estrategia de la crispación que tan buen resultado le dio a Aznar en el último mandato de González, con la ayuda de grupos como El Sindicato del Crimen, en colaboración con Julio Anguita, a la sazón líder comunista.

Además de Hazteoír, otras dos asociaciones yunquistas fueron especialmente combativas contra el Gobierno Zapatero: Profesionales por la Ética y el Instituto de Política Familiar.

Advertencias al PP de Rajoy

Coincidiendo con la inauguración del XVI Congreso del PP, Hazteoír recogió firmas para pedir a Rajoy que aceptase las propuestas sobre el modelo de familia presentadas por los diputados del PP Eugenio Nasarre y José Eugenio Azpiroz. «Si el PP asume como propio el gaymonio, ya será casi imposible recuperar el matrimonio, al menos en décadas», advertían desde Hazteoír. Dos años y medio después, González Pons recordó: «Nuestros votantes son mayoritariamente católicos, pero viven el catolicismo a su manera, con la permisividad y tolerancia con que lo hace la mayoría de la sociedad. En el congreso de Valencia hubo debates muy enconados sobre estas y otras cuestiones, pero finalmente se logró una posición de razonable equilibrio».

Eugenio Nasarre Goicoechea, diputado del PP desde el 2000, secretario general de Asuntos Religiosos en el primer Gobierno Aznar, estuvo afiliado a las Juventudes de Acción Católica (JEC), excolaborador de FAES y era miembro de la Asociación Católica de Propagandistas. En 2009 recibiría el premio Hazteoír. José Eugenio Azpiroz Villar era diputado del PP desde 1993, había sido presidente del PP de Guipúzcoa varias veces y del País Vasco en 1988-1989. Recibió el premio Hazteoír en 2004.

Al margen de ese puntual equilibrio alcanzado sobre los postulados católicos y del PP, lo cierto es que aquella división interna que se agrandó con motivo de la celebración del congreso en Valencia demostraba que en un sector importante del partido, el más radicalizado y escorado a la derecha, opuesto a los supuestos planteamientos más moderados de Rajoy, anidaban ideas coincidentes con las defendidas por la ultraderecha extraparlamentaria, muy probablemente porque muchos de sus elementos habían sido inoculados de los gérmenes yunquistas a través de sus asociaciones pantalla.

Abogados Cristianos

Con sede en Valladolid, El Yunque fundó en 2008 otra organización legal como tapadera y arma ofensiva contra quienes consideraba sus enemigos, la Asociación Española de Abogados Cristianos (AEAC). La abogada vallisoletana Polonia Castellanos fue nombrada presidenta.

Con el objetivo de defender los valores cristianos y con financiación privada, Abogados Cristianos comenzó presentando querellas en su lucha contra el aborto, los derechos del colectivo LGTBI y cualquier expresión que pudiera considerarse una crítica ofensiva contra la moral católica. Pero su primera denuncia con repercusión mediática no llegaría hasta 2012, cuando presentó con Hazteoír una querella contra el payaso italiano Leo Bassi, que finalmente sería archivada. AEAC abrió una oficina en Madrid, muy cerca de los juzgados de plaza de Castilla.

Uno de los impulsores de esta asociación y miembro de su patronato era Jaime Urcelay, presidente de Profesionales para la Ética y uno de los principales líderes yunquistas españoles, hijo de Antonio Urcelay Rodríguez, oficial de la Armada muy influyente en el tardofranquismo y miembro del búnker.

Una llamada de auxilio

En 2009, María de Andrés Urtasun, profesora de Historia de la Universidad San Pablo CEU, escribió en junio el siguiente mensaje en una red social: «Desde que me advirtieron de que Hazteoír.org y sus filiales Derechoavivir.com, Profesionalesporlaetica.org y otras de fines aparentemente filantrópicos son iniciativas de la sociedad secreta mexicana El Yunque, trato de deshacerme de ellos. Al principio, desinformada de su interés político sectario y de su capacidad de manipulación, colaboré económica y directamente. Hoy quiero que desaparezcan de mi correo electrónico y no lo consigo (…). Si alguien puede aconsejarme cómo escaparme de las redes de esa organización (…)».

