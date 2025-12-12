Blanquearel odio

El discurso del odio no es solo ruido: es combustible. Y comienza a expandirse en Castelló, donde campa a sus anchas. En este tema no hay opción: o se rechaza, o se asume. Y el problema crece en un ayuntamiento donde el Partido Popular abrió las puertas en 2023 a la ultraderecha en el gobierno municipal.

Tenemos una alcaldesa, Begoña Carrasco, que le ríe las gracias a sus socios radicales. Blanquea su negacionismo climático, esconde la cabeza ante sus ataques a colectivos de LGTBI e inmigrantes. Mira hacia otro lado mientras se burlan de la violencia machista. Eso, señora Carrasco, es asumir el odio.

El pasado 1 de diciembre la Policía Nacional informó de la desarticulación en Castelló de la primera célula terrorista de ideología aceleracionista detectada en España, vinculada al movimiento neonazi internacional. Sus miembros acumulaban manuales de guerrilla urbana, instrucciones para fabricar armas caseras y mapas de objetivos.

Sí, en Castelló. Una estructura que asume como legítima la violencia política contra migrantes, activistas, cargos públicos o cualquier persona que no encaje en su proyecto de pureza social. Pero nuestra alcaldesa está muda. Ni un comentario sobre una realidad que nos debe hacer reflexionar.

Le damos una nueva oportunidad con una propuesta al pleno para defender la convivencia democrática e implementar un Plan Municipal de Convivencia y Prevención del Discurso de Odio. Votar en contra será ser cómplice del extremismo más violento.

Portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Castelló