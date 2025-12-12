El camarote

Referirme al camarote de los hermanos Marx puede sonar a frívolo ante el alcance de la tragedia en forma de riada que acabó con 230 vidas. Empero, si realizamos un repaso somero de la actuación de Presidencia de la Generalitat durante el luctuoso 29O nos conduce al caos escenificado en la famosa escena del film Una noche en la ópera, si bien, en tal caso, asistimos a un oxímoron de libro. El caos resultó con el equipo de Mazón ausente del Palau, no apelotonado, justo en una jornada con previsión meteorológica extrema. Salomé Pradas era la única responsable que estaba en su sitio, otra evidencia es hasta qué punto pudo ejercer su cometido con el president missing y el jefe de Gabinete y mano derecha de Mazón asumiendo el papel de responsable máximo, dándole órdenes a la consellera más allá del desatino.oy el referido, José Manuel Cuenca, vuelve a declarar ante la jueza de Catarroja, veremos cómo justifica los whatsapps de la incompetencia remitidos a Pradas. El miércoles, la exsecretaria general de Presidencia, Pilar Montes, aportó un poco más de luz a la negligente actuación del propio Mazón y su guardia pretoriana. El expresident sigue aferrado al acta de diputado, para inri del PPCV.

Juanfran Pérez Llorca asume el timón en momentos de zozobra, con la nave popular intentando salvar el cabo de Hornos de la política valenciana, maniobra en la que está en juego todo un proyecto de sociedad. Es la hora de capitanes intrépidos, el miércoles Llorca deberá fajarse con Sánchez en La Moncloa. Mucho ojo.

Periodista y escritor