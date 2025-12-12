Recuperar el Torrelló, un compromiso de pueblo

Hay lugares que no solo forman parte de nuestra historia, sino que también explican quiénes somos como pueblo. En Almassora tenemos la fortuna de contar con uno de esos espacios únicos: el Torrelló del Boverot, un enclave arqueológico que ha sido testigo de más de dos milenios de transformaciones, culturas y civilizaciones. Su valor es incalculable, no solo desde el punto de vista patrimonial, sino también desde el emocional, porque conecta a generaciones de almassorins con sus raíces más profundas y se ha convertido en un símbolo de la localidad.

Por eso, el nuevo Plan Director de Recuperación del Torrelló del Boverot supone un paso decisivo para este enclave. Es, en esencia, un compromiso firme con el pasado, con el presente y, sobre todo, con el futuro. Este documento, fruto de un minucioso trabajo técnico, marca el camino para conservar, recuperar y difundir este Bien de Interés Cultural. Y lo hace de manera ordenada, rigurosa y respetuosa, estableciendo fases de actuación que permitirán ir transformando el entorno y dotándolo de los recursos necesarios para que pueda ser disfrutado y comprendido por toda la ciudadanía.

La primera de estas fases ya es una realidad: la construcción del centro de recepción de visitantes, una actuación financiada por la Diputación Provincial de Castellón y que ya ha comenzado a convertirse en una realidad. Este espacio no será solo un edificio; será la puerta de entrada al pasado de Almassora. Un lugar donde vecinos, turistas, estudiantes y familias podrán entender, de forma didáctica y atractiva, por qué el Torrelló es una pieza clave para estudiar periodos esenciales de nuestra historia: desde la Edad del Bronce hasta la llegada de Jaume I.

Con este centro de interpretación, que contará con un aula de usos múltiples, un ágora exterior y elementos integrados en el paisaje, damos el primer paso para abrir el yacimiento a nuevas posibilidades educativas, turísticas y culturales.

De esta manera, Almassora avanza, crece y se transforma, pero lo hace desde la convicción de que el progreso no puede construirse sin cuidar aquello que nos define. Porque un pueblo que cuida su historia es un pueblo que cuida su alma. Y en Almassora, esa alma sigue latiendo fuerte, firme y orgullosa.

Alcaldesa de Almassora