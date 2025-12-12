El reto del hospital

El estreno de Juafran Pérez Llorca como president de la Generalitat tuvo esta semana su primera parada en Castellón, en un acto de Hosbec que funcionó casi como su carta de presentación. No sorprende que eligiera un escenario vinculado al turismo, el ámbito que mejor domina tras haber sido hasta hace nada alcalde de un municipio distinguido por su excelencia turística. Pero, más allá del gesto, el nuevo president llegó sin anuncios bajo el brazo. No es una crítica, sino un simple hecho: lleva demasiado poco tiempo en el cargo para exigirle compromisos concretos.

Lo que sí expresó fue su intención de mantener los proyectos que su antecesor dejó sobre la mesa, con especial atención al nuevo Hospital General de Castellón. Y ahí está el punto clave. Castellón ha acumulado demasiados compromisos incumplidos, gobierne quien gobierne en el Palau de la Generalitat, y la ciudadanía empieza a cansarse de promesas que nunca aterrizan. La provincia necesita hechos, no titulares.

El problema es el tiempo. A la legislatura le queda un año y medio, un margen muy limitado para transformar un proyecto sanitario de esta envergadura en algo visible. Pérez Llorca agotará este periodo (salvo imprevistos como los derivados de la dana que puedan provocar un adelanto), pero la urgencia es la que es, y la agenda no da para milagros. Eso obliga al Consell a priorizar con claridad: o el hospital avanza de forma real y verificable, o Castellón volverá a sentirse relegada.

Los presupuestos de 2025 se van a prorrogar, aunque el Consell no renuncia a presentar los de 2026. Si es así, serán decisivos. No solo marcarán el alcance real del compromiso con la provincia, sino que también condicionarán el futuro de la alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco y la presidenta de la Diputación, Marta Barrachina, que en 2027 se examinarán ante las urnas. Ese calendario estrecha el margen: lo prometido no puede cumplirse al completo, pero el hospital no admite más aplazamientos.

Castellón ha sido demasiadas veces la provincia olvidada. Con un gobierno recién estrenado, la prioridad tiene un nombre: Hospital General.

Redactor jefe de Mediterráneo