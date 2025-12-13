Las pirámides y la inteligencia

¿Cuándo construyeron los extraterrestres las pirámides de Egipto? ¿Y las de la civilización maya en América? Hablo de uno de los grandes misterios de la humanidad. Hay montones de teorías al respecto. Lo que está claro es que los humanos no pudieron hacerlas; no eran tan inteligentes como para ello. Gracias a esta irrefutable evidencia, investigadores serios y escrupulosos han llegado a la conclusión de que los alienígenas o bien las construyeron ellos mismos con tecnología avanzadísima o ayudaron a las gentes de aquellas épocas remotas a hacerlo. Podrán encontrar por ahí infinidad de libros que lo demuestran con datos exhaustivos. Al parecer, siguen la estela de Recuerdos del futuro de un tal Erich von Däniken, una especie de J. J. Benítez suizo, es decir, que parece ir en serio y todo.

Ya les he dicho más de una vez que no intenten discutir con ningún terraplanista ni con ningún aficionado a las teorías de la conspiración. Ellos siempre habrán estudiado el asunto mucho más que usted y estarán preparados para sus preguntas, lo que no ocurre al contrario. Si le da por hacerlo, cabe la posibilidad de que siembren una duda en su cabeza, que es todo lo que les hace falta para acercarlos a sus turbias filas.

Con las extravagantes interpretaciones sobre la historia ocurre tres cuartos de lo mismo. Las relativas a las pirámides egipcias o a Stonehenge son las más habituales. Y las más despreciables, a mi modo de ver. Básicamente, porque faltan al respeto a nuestros ancestros. Parten de la base de que la gente de hace unos cinco mil años era menos inteligente (repito, «inteligente») que nosotros, lo cual es un absurdo tremendo. Evolutivamente, el ser humano, o cualquier especie, no cambia nada en absoluto; es, en términos relativos, como si me dijeran que hace tres segundos yo era mucho menos experimentado que ahora. Cinco mil años en términos evolutivos son un suspiro. Sin exagerar, ojo.

Este verano, cuando mi hijo vio las pinturas rupestres de la Valltorta, se reía de lo básicos que eran esos dibujos y me decía que él sería capaz de hacerlo mejor. Y es verdad, porque el chaval dibuja muy bien. Lo que no sabe él es que su capacidad artística es tan buena porque ha tenido la oportunidad de ver a los que han dibujado antes y aprender de lo que hacían ellos. Los señores o señoras del neolítico carecían de tutoriales de YouTube y no vieron nunca un cuadro de Velázquez o de Picasso.

Y a eso iba, a que quienes construyeron las pirámides apenas tenían referencias del pasado. No es que fueran menos listos que nosotros, sino que carecían de referentes para desarrollar sus obras; a fin de cuentas, la construcción de edificios monumentales solo llevaba un par de milenios, mientras que ahora acumulamos siete mil años de experiencia.

Además, ¿sabe usted cómo se hace el edificio donde vive ahora mismo? ¿Sería capaz de cazar una cabra montesa con herramientas fabricadas por usted mismo? Pues al menos yo, no. Aquella gente era tan inteligente como nosotros lo somos, solo que carecían de la destreza y del conocimiento acumulado generación tras generación antes que ellos.

Editor de La Pajarita Roja