Cada crítica te delata

La transferencia espontánea de rasgos es un fenómeno psicológico que revela cómo el lenguaje moldea nuestra identidad. Se produce cuando, al atribuir características a otras personas, esos mismos atributos terminan reflejándose en nuestro propio carácter, sin que lo advirtamos. Cada vez que emitimos una crítica, el cerebro no solo registra el juicio como información externa, sino que lo vincula también con quien lo pronuncia.

Así, al decir que alguien es un mentiroso, manipulador o falso, no estamos únicamente describiendo al otro, sino que estamos activando en nuestra mente esos rasgos, asociándolos con nosotros mismos.

Este mecanismo descansa en el principio de que el lenguaje no solo comunica, sino que también define. El cerebro busca coherencia entre lo que decimos y quiénes somos, de modo que repetir juicios negativos refuerza redes neuronales que acaban integrando esos rasgos en nuestra autoimagen.

Además, los oyentes también nos asignan, inconscientemente, las características que expresamos, lo que influye en la percepción social que los demás tienen de nosotros.

Este fenómeno se relaciona con la proyección, un mecanismo de defensa en el que atribuimos a otros lo que no queremos reconocer en nosotros. Debido a que el lenguaje que usamos no solo tiene poder sobre los demás, sino sobre nosotros mismos, conviene cultivar un lenguaje más empático.

Psicólogo clínico (www.carloshidalgo.es)