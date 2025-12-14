Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Centenario MediterráneoCortan la AP-7Robo en la citaAmpliación CD CastellónColegio premiadoPaellas Benicàssim
instagramlinkedin

Opinión | LA VENTANA DE LA UJI

Lidón Moliner

Alberto Cabedo

Educar per a transformar

Cada època planteja reptes específics, i el nostre present reclama una educació capaç de donar resposta als profunds canvis socials, tecnològics i culturals que marquen la vida contemporània. Amb aquesta perspectiva, la Universitat Jaume I (UJI) ha fet un pas decisiu en el seu compromís amb la innovació i la recerca educativa amb la creació de l’Institut Universitari de Ciències de l’Educació (IUCE), un espai concebut per a generar coneixement científic i social que contribuïsca a millorar l’educació i, amb ella, la societat.

L’IUCE té com a missió impulsar la recerca, la innovació i la transferència de coneixement en l’àmbit educatiu, amb un enfocament que posa les persones al centre i promou entorns d’aprenentatge sostenibles, inclusius i digitals. La seua visió és la d’un institut capaç de connectar el rigor científic amb la transformació social, treballant per una educació que fomente la igualtat, la creativitat i la convivència, d’acord amb els valors que defineixen la Universitat Jaume I.

Amb 84 investigadors i investigadores de 14 grups de recerca, l’IUCE s’articula al voltant de cinc grans línies que aborden els principals reptes educatius del segle XXI:

  1. Transformació digital de l’educació. Aquesta línia investiga el paper de la tecnologia en l’aprenentatge, amb l’objectiu de desenvolupar eines digitals inclusives i sostenibles. L’Institut explora l’ús de la intel·ligència artificial, la realitat virtual o la realitat augmentada per a una educació més personalitzada, equitativa i ètica.
  2. Inclusió i cohesió social. L’IUCE impulsa models d’educació inclusiva que promoguen la igualtat d’oportunitats i la participació de totes les persones. Es tracta d’una recerca que connecta l’escola amb la comunitat i posa l’accent en la convivència, la justícia social i la ciutadania crítica.
  3. Innovació pedagògica i estratègies d’aprenentatge. Aquesta línia desenvolupa i avalua metodologies actives, com el treball per projectes o l’aprenentatge servei, que fomenten la creativitat i la col·laboració. A més, estudia la formació docent i les competències necessàries per a un ensenyament adaptat als nous temps.
  4. Creativitat i arts com a eines d’inclusió. La recerca en aquesta àrea explora el poder de la música, el teatre, la dansa i les arts visuals per a millorar el benestar i la cohesió social. L’art és entès com una eina de transformació que promou la comunicació, l’empatia i la diversitat.
  5. Educació per al benestar i la sostenibilitat. Aquesta línia integra la salut emocional, la consciència ambiental i els estils de vida actius en la formació educativa. Educar per al benestar significa tenir cura de les persones i del planeta, impulsant una cultura educativa basada en la cura i la responsabilitat col·lectiva.

L’Institut té la seu al Centre d’Innovació Educativa i Tecnologies Digitals (CIETD), ubicat al Parc Científic, Tecnològic i Empresarial de l’UJI. En aquest espai conviu amb altres serveis universitaris i institucions públiques, com el Centre de Formació, Innovació i Recursos Educatius (CEFIRE), la Unitat de Formació i Innovació Educativa (UFIE) i el Centre d’Educació i Noves Tecnologies (CENT), generant un entorn únic de col·laboració que connecta la investigació amb la formació del professorat i la innovació educativa.

La creació de l’IUCE és una aposta estratègica que reforça el paper de la Universitat Jaume I com a referent en investigació i transformació educativa. L’Institut actuarà com a plataforma per a la captació de projectes competitius, la col·laboració amb empreses i administracions i la transferència de coneixement a la societat.

Amb aquesta iniciativa, l’UJI reafirma els seus valors institucionals de compromís social, igualtat, sostenibilitat i innovació. El nou institut naix amb la voluntat d’unir ciència i educació per a construir un futur més inclusiu i sostenible, i per a continuar impulsant, des de Castelló, una universitat al servei de les persones i del progrés col·lectiu.

La creació de l’IUCE adquireix, a més, un significat especial en coincidir amb la commemoració dels 125 anys dels estudis de magisteri a la província. Aquesta efemèride reforça el valor simbòlic i institucional del nou institut, que representa no sols l’obertura d’un centre de recerca, sinó també una aposta decidida per repensar l’educació per a la construcció d’una societat més democràtica, inclusiva, sostenible i creativa.

Membres de la direcció de l’IUCE

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents