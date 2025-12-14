Esta semana se ha producido una brutal huelga de médicos contra la ministra de Sanidad y sus delirantes ocurrencias. No voy a extenderme en el tema de fondo. Lo propios médicos ya han escrito mucho sobre el tema, sobre un cambio en su estatuto marco que no tiene ni pies ni cabeza.

El ministerio de Sanidad tiene pocas competencias. Casi todo lo relacionado con la sanidad patria, tanto pública como privada, se encuentra delegado a las comunidades autónomas. Entre lo poco que tiene que hacer y gestionar bien la ministra está este asunto. Y ha decidido liarla parda. ¿De qué sirve un ministerio de Sanidad como este? ¿Para qué lo queremos? La huelga de médicos ha sido de cuatro días. ¡Cuatro días! En cualquier otro campo, o con otro gobierno, no se habría hablado de otra cosa.

Las guardias de los médicos son de enorme relevancia, y la ministra y sus secuaces quieren reducirlas a algo anecdótico, a una especie de chanza en la que el personal médico tenga obligaciones, pero no derechos. Que trabaje pero que no descanse. Que las guardias se paguen, pero a precio de saldo. ¿Pero quién se ha creído que es la ministra? ¿Acaso se ha transformado en uno de los hombres de negro de la UE?

Ella, que no hace tanto presumía de ser médico y madre, y cumplir, y dar el callo, y poder con todo… ¿Acaso quiere ahora que sus compañeros de carrera no puedan cumplir, no puedan dar el callo, no puedan con todo? Y entre tanto, durante cuatro días, muchos pacientes han visto como se suspendían sus pruebas.

Escritor