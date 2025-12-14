Pocos días antes de la Navidad, llega de nuevo a nuestra diócesis la Luz de Belén. Será el viernes, 19 de diciembre, en la concatedral de Santa María de Castellón a las 19:00 horas, desde donde se llevará a los hogares y a las parroquias. Esta pequeña llama de luz es encendida cada año en la gruta de la Natividad en Belén por los scouts de Austria, que la trasladan a Viena como mensaje de luz y de paz.

Esta pequeña llama es un signo elocuente del amor de Dios que ilumina el mundo. Cada año contemplamos cómo este gesto sencillo se transforma en un movimiento de gracia que convoca, une y envía; un gesto que se convierte en un verdadero camino espiritual.

La Luz de Belén es para todos. Dios se acerca en ese niño, pequeño y frágil, para que no tengamos miedo de Dios. Él no se impone, sino que se ofrece como suave luz que orienta y acompaña.

Cuando tantos caminan en penumbra -confusión, soledad, incertidumbre, conflictos o cansancio espiritual- esta llama nos invita a abrir los ojos del corazón para acoger al Emmanuel, al «Dios-con-nosotros», que nunca deja de salir a nuestro encuentro.

Acoger la Luz de Belén nos invita a dejar que Jesús ilumine nuestras vidas y oscuridades personales, como el miedo, el pecado, la indiferencia hacia Dios y el prójimo, el sinsentido de la vida, el alejamiento de la fe. Esta luz nos invita a revisar nuestra vida para vivir según el Evangelio.

Acoger la Luz de Belén llama a acoger la paz, don de Dios, y a construir la paz. Las guerras, las tensiones sociales, el sufrimiento de los migrantes, las familias en exclusión social y la polarización de nuestra sociedad nos interpelan profundamente. La paz se construye día a día: usando palabras amables, mediante la escucha y de diálogo, el perdón y el esfuerzo sincero por buscar el bien común. Seamos artesanos de la paz en la vida cotidiana, en la familia, en la parroquia, en el trabajo y en la sociedad.

Que la Luz de Belén nos ayude a vivir la Navidad como un encuentro real con Jesús, la luz verdadera que «brilla en las tinieblas».

Obispo de la Diócesis de Segorbe-Castellón