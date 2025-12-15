Tengo el honor de ser navajero de adopción. Y digo honor porque para mí no hay nada más grande que vivir en este pueblo de la comarca del Alto Palancia. Navajas fue el regalo que me dieron mis padres y que me abrazó en mi niñez. El pueblo que hoy en día sigue siendo mi vida.

Y tengo la suerte de no estar solo. Comparto esta pasión con vecinos que saben que Navajas es mucho más y merece mucho más. Y cada día tratamos de hacerlo posible. Acudiendo al Consell, conversando con la presidenta de la Diputación de Castellón y tratando de mejorar aquello que no se hizo bien.

Nosotros damos la cara. Siempre lo hemos hecho. Y lo hacemos porque sabemos que el futuro es éxito. Y así es cómo hemos logrado que la sensibilidad de Marta Barrachina nos conceda 200.000 euros en 2026.

Recuperaremos las instalaciones deportivas gracias a la Diputación de Castellón. Y volveremos a exhibir el músculo de un pueblo que es cabeza de locomotora y no vagón de cola. Renacer de la mano de todos. Y compartir el éxito colectivo. Trabajamos cada día para hacerlo posible y elevar cada propuesta que nos comparten nuestros vecinos. Y, poco a poco, lo conseguimos, con la voluntad de un Consell que nos ha inyectado más de 392.000 euros desde 2023.

Este que les escribe va a seguir exigiendo porque nada es suficiente. Y va a seguir luchando. Desde lo más pequeño, como son nuestras calles o aceras, hasta lo más grande, como es el potencial turístico de un pueblo imponente. Nosotros vamos a estar ahí. Porque merece la pena dar la cara por el pueblo que quieres. Siempre.

Portavoz del PP en Navajas