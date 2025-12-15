Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Centenario MediterráneoCortan la AP-7Robo en la citaAmpliación CD CastellónColegio premiadoPaellas Benicàssim
instagramlinkedin

Opinión | LA RÚBRICA

Nacho Navarro

Nacho Navarro

Dar la cara

Tengo el honor de ser navajero de adopción. Y digo honor porque para mí no hay nada más grande que vivir en este pueblo de la comarca del Alto Palancia. Navajas fue el regalo que me dieron mis padres y que me abrazó en mi niñez. El pueblo que hoy en día sigue siendo mi vida.

Y tengo la suerte de no estar solo. Comparto esta pasión con vecinos que saben que Navajas es mucho más y merece mucho más. Y cada día tratamos de hacerlo posible. Acudiendo al Consell, conversando con la presidenta de la Diputación de Castellón y tratando de mejorar aquello que no se hizo bien.

Nosotros damos la cara. Siempre lo hemos hecho. Y lo hacemos porque sabemos que el futuro es éxito. Y así es cómo hemos logrado que la sensibilidad de Marta Barrachina nos conceda 200.000 euros en 2026.

Recuperaremos las instalaciones deportivas gracias a la Diputación de Castellón. Y volveremos a exhibir el músculo de un pueblo que es cabeza de locomotora y no vagón de cola. Renacer de la mano de todos. Y compartir el éxito colectivo. Trabajamos cada día para hacerlo posible y elevar cada propuesta que nos comparten nuestros vecinos. Y, poco a poco, lo conseguimos, con la voluntad de un Consell que nos ha inyectado más de 392.000 euros desde 2023.

Este que les escribe va a seguir exigiendo porque nada es suficiente. Y va a seguir luchando. Desde lo más pequeño, como son nuestras calles o aceras, hasta lo más grande, como es el potencial turístico de un pueblo imponente. Nosotros vamos a estar ahí. Porque merece la pena dar la cara por el pueblo que quieres. Siempre.

Portavoz del PP en Navajas

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents