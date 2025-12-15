Hoy en día se realizan encuestas de todo tipo y los ciudadanos muestran sus preocupaciones. A veces, las respuestas en un ámbito general no coinciden con el ámbito personal. Un ejemplo claro es cuando se pregunta cómo va la economía en general. Normalmente, se da por hecho que va bien pero, cuando se le pregunta en el ámbito personal, la mayoría de los ciudadanos contestan que va mal o muy mal para llegar a final de mes.

Hoy, el SMI garantiza un salario mínimo a los trabajadores porque los convenios colectivos deberían ser muy superiores al salario mínimo, porque el convenio colectivo está hecho para eso mismo, para mejorar las condiciones de trabajo y salariales de un cierto sector donde la fuerza sindical obliga a negociar a la patronal mejores condiciones de trabajo y salario.

Y si seguimos con las estadísticas, concretamente, con lo que cobran los trabajadores, aproximadamente tres de cada cuatro asalariados (el 75%) se encuentran por debajo de los 30.000 euros anuales y más del 50% gana menos de 23.349 euros. Estas cifras hablan por sí solas. Cada uno de nosotros que piense qué le parece.

Estos días, la CEOE ha dicho que el salario mínimo no debería de subir más de 1,5%. A la patronal le debería dar vergüenza decir estas cosas. Parece que se están riendo de las personas que cada día se levantan para ir a trabajar a sus propias empresas. Los trabajadores vamos a tener que darnos cuenta dónde estamos cada uno y en qué situación.

La patronal nunca nos ha regalado nada, siempre lo hemos tenido que conseguir con huelgas y con negociaciones. Con eso no quiero decir que no tengan que ganar dinero, lo que digo es que tienen que pagar mejores salarios porque los trabajadores se lo merecen y pueden permitirse el lujo de pagarlos. Otra cosa es que no quieran porque lo que se ahorran va en beneficio de ellos.

No todos los empresarios son iguales, pero las patronales así lo dan a entender, porque hablan en el nombre de todos los asociados. Las estadísticas son para ver el porcentaje de la realidad y debe ayudar a resolver problemas. Para algunos solo son números y no les dan importancia, igual es porque no les afecta.

Secretario general de UGT Comarques de Castelló