Mal camino

Los informes de la Comisión Europea y del Eurostat muestran que España está lejos de conseguir la convergencia con Europa en indicadores clave de prosperidad. La comisión incluye a nuestro país en la lista de los que están bajo vigilancia por sus pocos avances en el índice de ingresos reales per cápita, que es clave para medir el progreso.

Somos el país con menos crecimiento en este indicador en los últimos 20 años, solo hemos elevado los ingresos en el 11% frente al 22% de media europea o el 90% de Rumanía y otros. Además, tenemos el porcentaje de paro más alto de Europa, un 11,5%, y eso maquillando las cifras. Y estamos en la cola en productividad.

También Bruselas nos coloca en situación crítica en pobreza infantil con un tercio de los niños en riesgo y vamos empeorando. Somos, junto con Bélgica, los únicos sin presupuestos, por lo que no hemos presentado a la UE nuestras cuentas, incumpliendo nuestras obligaciones y la Constitución. Los jóvenes en paro y sin esperanza de conseguir vivienda.

Nos alertan ante el riesgo de incumplimiento fiscal si el gobierno sigue elevando el gasto público. No hemos aprovechado el avance del PIB para transformar el aparato productivo y abordar reformas estructurales imprescindibles como las pensiones que, a este ritmo, colapsarán. Todo ello nos lleva a la exclusión social y, lo peor, a la rápida disminución de las clases medias. Vamos por el camino venezolano y no solo político sino también económico.

Notario y doctor en Derecho