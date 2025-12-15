Opinión | A FONDO
Un Nadal per a viure’l a la Vall
Hi ha moments de l’any que ens conviden a parar un poc el ritme, a mirar al nostre voltant i a recordar què és el que realment importa. El Nadal és un d’eixos moments. Dies de retrobaments, de carrers il·luminats, d’il·lusió als ulls dels xiquets i xiquetes, i també de vida compartida. I si alguna cosa defineix el Nadal a la Vall d’Uixó és això: una ciutat que ix al carrer i que es viu intensament.
A la Vall, el Nadal no és només un calendari d’activitats. És una manera de fer poble. És omplir places, barris i espais públics de convivència, cultura, esport i alegria. És entendre que governar també és cuidar estos moments que construeixen comunitat i reforcen els llaços veïnals.
A vegades som massa durs amb nosaltres mateixos i repetim allò que «a la Vall no hi ha res». I no és veritat. Ben al contrari. Poques ciutats de la nostra grandària poden dir que tenen tantes opcions d’oci, cultura, esport i vida al carrer com la nostra, especialment en Nadal. Ens ho hem de creure un poc més i ser millors ambaixadors de la nostra ciutat, perquè quan expliquem i compartim tot el que passa a la Vall, també estem construint orgull de poble.
Un bon exemple d’esta manera d’entendre el Nadal és el Festivall als Barris, que del 18 de desembre al 4 de gener porta oci gratuït a nou barris de la ciutat. Inflables, tallers, espectacles infantils, jocs gegants i un punt de recollida de cartes per al Pare Noel i els Reis Mags. Una proposta pensada perquè cap xiquet ni xiqueta es quede fora, visca on visca. Perquè el Nadal arriba de veritat quan arriba a cada família.
També hem viscut amb molt d’orgull l’èxit del Mercat de Nadal, celebrat el cap de setmana passat a la plaça de l’Assumpció. Un espai ple de vida, amb una gran participació, activitats familiars i un ambient molt nadalenc. El mateix esperit tindrà la festa del 21 de desembre al paratge de Sant Josep, amb música en directe a la terrassa de la cafeteria Ca Cova, activitats infantils i els elfs del Pare Noel arreplegant cartes en un dels nostres espais més emblemàtics.
El Nadal també és economia local. Per això, les campanyes de dinamització comercial impulsades per les associacions de comerciants, juntament amb els bons de 60 euros (30 aportats per l’Ajuntament i 30 pel client) són una peça clau per a reforçar el comerç de proximitat. Un projecte en el qual la Vall va ser pionera i que hui està plenament consolidat. Comprar al comerç local no és només una decisió econòmica, és una aposta per una ciutat viva, amb carrers plens i amb futur.
Un altre dels espais que ja forma part del Nadal valler és la fira d’atraccions, oberta fins al 7 de gener. Amb 20 atraccions mecàniques i casetes de jocs, xurros, creïlles i cotó dolç... S’ha convertit en un punt de trobada. Esta fira va ser recuperada per este govern després de molts anys sense celebrar-se, i ja sumem nou edicions consecutives. Nou anys demostrant que les tradicions també es poden reconstruir.
El Nadal és també sinònim d’esport i de salut. El 31 de desembre, la Sant Silvestre Vallera ens permetrà acomiadar l’any corrent, compartint una cita esportiva ja imprescindible.
Enguany, amb la novetat del canvi d’eixida i arribada a la plaça del Parc, a causa de les obres a l’ajuntament i a la plaça del centre. Una adaptació necessària que no resta il·lusió a una prova que simbolitza molt bé l’esperit esportista de la Vall.
I si parlem de novetats, este Nadal també consolida una proposta que hem creat des de zero: la nit de Cap d’Any a la Vall d’Uixó. Durant molts anys, la nit del 31 de desembre era una nit en què el poble es buidava i la gent se n’anava fora. Ara, gràcies a una aposta clara per l’oci i per obrir la festa a totes i tots, tindrem l’orquestra Invictus per a rebre l’any nou, amb un valor afegit molt especial: la seua cantant, la vallera Salomé Martínez. Crear espais de trobada també és fer ciutat.
La il·lusió continuarà els primers dies de gener. El 3 i 4 de gener, els xiquets i xiquetes entraran gratis a les Coves de Sant Josep, i el 5 de gener viurem un dels moments més màgics de l’any, amb l’arribada dels Reis Mags en barca i la cavalcada de la vesprada, que enguany estrenarà un nou lloc d’arribada per les obres al centre. Adaptar-nos també és avançar.
Res de tot açò seria possible sense el treball del personal municipal, de la brigada, de la Policia Local, de les entitats, associacions i de totes les persones que, des de diferents àmbits, fan possible que la Vall brille estos dies amb força. Governar també és coordinar, escoltar i fer possible que la ciutat funcione sense quasi adonar-te’n.
Que este Nadal ens recorde que la Vall d’Uixó és una ciutat viva, acollidora i amb molta força col·lectiva. Gaudim-lo amb responsabilitat, amb alegria i amb orgull de poble. Perquè per a mi la Vall no només es governa: la Vall es viu.
Alcaldessa de la Vall d’Uixó i vicesecretària general del PSPV-PSOE
