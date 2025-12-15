Onda es capital de la literatura

El pasado viernes conocimos el fallo del jurado del premio literario Ciutat d’Onda, un premio que nos consolida como uno de los principales certámenes literarios del panorama nacional. Hasta ochenta y siete manuscritos inéditos han concurrido a esta convocatoria lo que supone una buena muestra del gran interés que despierta esta cita entre las grandes plumas de la literatura en lengua española. Además, la calidad de los escritos ha puesto muy difícil la labor de un jurado de primer nivel formado por Juan Soto Ivars, Toni Hill, Eva Olaya, Lola P. Nieva y Josep Lluís Darás. Finalmente, acabó inclinándose por una historia joven y fresca. Noemí Santiño Sanz, con su obra Donde el corazón se esconde, es la flamante ganadora del último Ciutat d’Onda.

Acercar Onda, su historia y sus preciosos enclaves y monumentos al gran público lector, además de apostar por la cultura y la literatura de primer nivel, es uno de los principales objetivos de este premio literario, que nació con la vocación de inspirar a los lectores de todo el mundo y provoca que en ellos nazca el deseo de visitarnos y conocernos como pueblo.

Este objetivo ya lo conseguimos con Los Ángeles Caídos, de Joaquín Ferry, excepcional ganador de la anterior edición, que hizo de Onda una parte esencial de la interesante trama que fue capaz de hilvanar con su excelente pluma. Ahora es Noemí Santiño Sanz quien nos sumerge de lleno en una historia que combina romanticismo, costumbrismo contemporáneo y una fuerte carga identitaria.

La localidad de Onda se consolida, con este premio literario, como capital literaria y cultural de la Comunitat Valenciana. La música de primer nivel, los principales actores y artistas del panorama nacional y una intensa y variada actividad cultural nos consolidan como un referente.

Además, podemos decir orgullosos que la política cultural que lleva a cabo el Ayuntamiento de Onda es fuente de inspiración para las localidades de nuestro entorno por su genuina voluntad transformadora. Porque a través de la cultura se puede generar pensamiento crítico en los ciudadanos.

Y no podemos olvidar que la red de bibliotecas de Onda tiene una actividad muy variada durante todo el año para dar respuesta a las mentes más inquietas y, muy pronto, se sumarán nuevos recursos como L’Alqueria Cultural y la nueva Ágora Onda, dos espacios pensados para acercar los libros y la cultura a los más jóvenes. La cultura es el vehículo que nos lleva al futuro y por ese motivo, desde el Ayuntamiento seguiremos potenciando estas actividades.

Alcaldesa de Onda