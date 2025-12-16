Grup Viure, la fuerza de la solidaridad

Benicàssim siempre es una ciudad abierta y acogedora, acostumbrada a recibir con los brazos abiertos y a tender la mano a quien aquí llega. Hay quienes nos descubrieron un verano y, con el tiempo, han ido volviendo años tras año hasta sentir nuestro municipio como su casa; familias de toda la vida y otras que han decidido iniciar aquí su proyecto vital, convirtiendo Benicàssim en su hogar y, en gran parte, gracias a sus gentes amables, hospitalarias, cercanas y solidarias.

Una cercanía y solidaridad que ya hemos sabido demostrar, sobre todo, cuando las cosas se complican. Entonces nuestros vecinos se entregan, organizándose rápido para ayudar. Ya sea para llenar cajas de material rumbo a Ucrania o cuando tras la dana, empresas, voluntarios y servicios municipales, estuvimos al pie del cañón para limpiar, reparar y ayudar donde hiciera falta, porque en Benicàssim no sabemos mirar hacia otro lado cuando alguien nos necesita.

Por eso no sorprende a nadie que este 2025 el Grup Viure celebre sus 35 años haciendo de la solidaridad su bandera, manteniendo vivo edición, tras edición, el Mercadillo Solidario. Y es que el Mercat Nadalenc es una cita imprescindible que anuncia, ahora sí, la llegada de la Navidad a Benicàssim.

Durante el pasado domingo y todo a pesar de que el tiempo no quiso acompañarnos. Pero como digo, la fuerza de la solidaridad y el ánimo de la organización no flaqueó y fueron cientos de personas las que se acercaron como es tradición, a la calle Santo Tomás de Benicàssim para visitar los puestos de adornos navideños preparados con tanto esmero, y donde colaboran también otras asociaciones y colectivos vecinales de Benicàssim; a disfrutar de los dulces tradicionales elaborados artesanalmente por nuestras vecinas y vecinos o para probar suerte en la rifa solidaria, que siempre toca y nos arranca una sonrisa con cada detalle donado por empresarios locales. Y toda esa ola solidaria se transformó en 32.648,75€ que a través de Youkanyolé llevarán ayuda y sonrisas a África. Un día de solidaridad e ilusión, preparado con muchas horas de dedicación y trabajo desinteresado, convertido en ayuda real gracias a la generosidad de los vecinos y vecinas de Benicàssim y de tantas personas que, durante todos estos años, han colaborado impulsando proyectos en Ghana, Uganda o Senegal, entre otros.

Porque gracias al mercadillo navideño, nacido del compromiso de hombres y mujeres benicenses, se ha llevado apoyo, recursos y sonrisas, a partes del mundo donde la necesidad se convierte en rutina. Y lo han hecho con una constancia admirable, transformando cada euro recaudado en proyectos necesarios. Y es que, detrás de cada una de esas acciones hay nombres propios de vecinas y vecinos de Benicàssim, con rostros e historias personales; amigos que se han ido consolidando y que, con el paso del tiempo, han llegado a formar una verdadera familia, la que hoy es el Grup Viure.

En un mundo que se mueve deprisa y en el que parece que todo dura apenas un instante, la existencia de personas como las que forman la gran familia del Grup Viure es un recordatorio de lo verdaderamente importante y es una manera muy bonita de dejar una huella en el mundo. Es un compromiso con los demás, sí, pero también una manera de afirmar que la bondad colectiva tiene un valor incalculable y que cuando se practica durante tantos años, con la serenidad y desde el corazón, acaba transformando no solo a quienes reciben la ayuda, sino también a quienes la ofrecen. Por todo ello, este aniversario no es solo un número, es la prueba de que la suma de pequeños gestos puede mover montañas. Es el reconocimiento a quienes han entregado tiempo, energía y corazón. Es un gracias inmenso, sincero y muy merecido.

Benicàssim, hoy, solo puede decir gracias al Grup Viure, no solo por habernos permitido ver crecer el mercadillo navideño y por contribuir a que la cultura de la participación acabe convirtiendo a vecinos en amigos, hermanos y compañeros de causa, sino por demostrar que la solidaridad y la empatía son una poderosa herramienta capaz de cruzar fronteras.

35 años

Estoy convencida de que mientras existan personas dispuestas a dar lo mejor de sí mismas y dedicar su tiempo a los demás, la solidaridad llegará a quien más lo necesita y seguirá haciendo del mundo un lugar mejor. Por ello, mi agradecimiento y mi cariño a todas las personas que han formado parte del Grup Viure en estos 35 años.

Y que los próximos años nos permitan seguir ayudando con la misma constancia, la misma cercanía y las mismas ganas de compartir. A todas ellas, a todos vosotros, mi más profunda felicitación en este señalado aniversario y mi admiración personal por vuestra implicación y ejemplo de compromiso con los que menos tienen.

Alcaldesa de Benicàssim y senadora