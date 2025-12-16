La luz de los comercios

La Navidad es tiempo de luces, encuentros y regalos, pero también es un momento clave para reflexionar sobre cómo y dónde consumimos. En un contexto dominado por grandes plataformas y compras rápidas, apostar por el comercio local se convierte en un acto consciente que va mucho más allá de adquirir un producto. Comprar en las tiendas de nuestro barrio en Navidad es una forma directa de cuidar la economía, la identidad y las relaciones humanas de nuestro entorno más cercano.

El comercio local genera empleo estable y de proximidad. Cada euro que gastamos en una tienda cercana tiene más posibilidades de quedarse en la comunidad, ayudando a mantener puestos de trabajo y a sostener a pequeñas familias emprendedoras que, durante todo el año, levantan la persiana con esfuerzo. En Navidad, cuando el consumo aumenta, este apoyo puede marcar la diferencia entre la supervivencia o el cierre de muchos negocios.

Además, comprar en tiendas locales significa apostar por un trato humano y personalizado. Frente a la frialdad de una pantalla, el comerciante conoce a sus clientes, recomienda con criterio y se esfuerza por ofrecer productos de calidad. Esa cercanía transforma la compra en una experiencia, recuperando el valor social del comercio y fortaleciendo los lazos entre vecinos.

No menos importante es el impacto cultural y urbano. Las tiendas locales dan vida a las calles, iluminan los barrios y construyen identidad. Una ciudad sin comercio local es una ciudad sin alma, dominada por escaparates idénticos y calles vacías. En Navidad, cuando el espacio público cobra especial protagonismo, apoyar a estos comercios es también defender pueblos y ciudades más vivas y seguras.

Por último, comprar local suele ser una opción más sostenible. Menos transporte, menos embalajes y una mayor apuesta por productos artesanos o de proximidad reducen la huella ambiental, algo especialmente relevante en una época marcada por el consumo excesivo.

Esta Navidad, elegir comercio local no es solo una decisión económica, sino un gesto de responsabilidad, solidaridad y compromiso con nuestro entorno. Un pequeño acto individual que, sumado, tiene un enorme impacto colectivo.

Alcalde de Nules y presidente de Unión Municipalista