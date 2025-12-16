Opinión | LA RÚBRICA
Som el partit de la genti les pensions
Quan parlem de pensions, parlem de la gent que ha alçat este país amb les seues mans i que, després de dècades d’esforç, mereix una jubilació digna i tranquil·la. Per això té tanta importància la pujada del 2,7% de les retribucions per a 2026 aprovada pel Govern del PSOE.
En moltes cases, la pensió és la columna que sosté una família sencera. Per això cal un sistema de pensions fort, com el que ha anat construint el PSOE, vinculant-ne l’augment a l’IPC i deixant arrere l’alça lineal del 0,25% imposada pel PP, que empobria els nostres majors. Era un model injust que obligava a fer números i que va acabar girant la truita, amb fills ajudant els pares per a arribar a final de mes. Ara, si puja la cistella de la compra, també pugen les pensions perquè no perden poder adquisitiu.
Hui, gràcies a les polítiques socialistes, els 135.000 pensionistes de Castelló cobren de mitjana 3.000 euros més anuals que abans d’estes reformes. Si haguera continuat el sistema del PP, la pujada no hauria arribat als 1.000 euros. La diferència és enorme i convida a pensar fins a quin punt un vot pot canviar les coses.
Els i les socialistes sempre triem el camí de reforçar drets i cuidar la ciutadania. Ho veiem en l’augment de l’SMI en més de 500 euros a l’any des de 2018, en la major política de beques de la història i en les ajudes per al lloguer i l’habitatge que alleugen la butxaca de milers de famílies. Les receptes neoliberals no funcionen per a la majoria i són profundament injustes amb qui treballa i s’ha deixat la pell durant tota una vida per tindre un país millor. Per això, convé tindre-ho sempre present: el PSOE és el partit de la gent i les pensions.
Diputada provincial del PSPV-PSOE
