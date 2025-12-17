Confianza y rigor

Cuando asumimos la responsabilidad de gobierno en Burriana, el PAI Sant Gregori era un proyecto que estaba completamente paralizado y judicializado. El fantasma de las indemnizaciones millonarias, derivadas de denuncias de los propietarios, planeaba sobre las arcas municipales. La gestión anterior había dejado una herencia de incertidumbre legal y un proyecto atascado, sin visos de poder encontrar solución.

Hoy, quiero transmitir a todos los vecinos, propietarios y posibles inversores un mensaje de seguridad y esperanza. Gracias al trabajo riguroso y constante de este equipo y los técnicos municipales, hemos logrado un avance que marca un antes y un después para Sant Gregori. La Generalitat, a través de la Conselleria de Medio Ambiente, ha estimado nuestro recurso y ha paralizado los plazos del Pativel.

Esta decisión no es solo un trámite administrativo; es quitar una espada de Damocles para el desarrollo urbanístico del PAI. Los plazos del Pativel, ese instrumento polémico que genera tanta inseguridad jurídica y conflictos en la Comunitat, nos obligaba a correr contra el reloj con un proyecto que necesitaba ser revisado a fondo. Ahora, la suspensión que abarca desde 2021 hasta que aprobemos la modificación puntual del Plan Parcial, nos da el tiempo y la seguridad jurídica que tanto necesitábamos para hacer las cosas bien y sin apuros.

Desde el primer día, nuestra máxima ha sido trabajar con rigor técnico y profesionalidad. Hemos escuchado a los expertos y a los técnicos municipales y autonómicos. El yacimiento de la villa marítima romana, un patrimonio de más de 15.000 m² con un inmenso valor para todos los valencianos, debe ser conservado. Por eso, paso a paso, vamos a modificar el proyecto para integrar y proteger estos restos arqueológicos.

Todo ello, unido a la gestión directa por parte del Ayuntamiento nos permite controlar los tiempos, garantizar la protección del patrimonio y avanzar con la máxima transparencia en un proyecto que junto al de El Arenal deben ser los dos grandes pilares que despierten el desarrollo turístico en nuestra ciudad.

Agradezco la sensibilidad del conseller Vicente Martínez Mus y de la Generalitat por entender la importancia de compatibilizar la protección de nuestro litoral con el desarrollo económico sostenible. Burriana avanza en apenas dos años y medio como nunca antes. Hemos convertido un proyecto bloqueado y un riesgo económico para la viabilidad del Ayuntamiento en un camino claro, con seguridad jurídica, que nos permitirá desarrollar este sector indispensable para el empleo y el futuro de Burriana.

Es alcalde de Burriana