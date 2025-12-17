Opinión | A FONDO
Espanya necessita eleccions
Vivim en una província on l’esforç, el treball i l’honradesa són els valors que guien el dia a dia de milers de castellonencs que sabem que només amb aquestes premisses es pot avançar com a persones i com a societat. Una província que s’alça cada dia i que demostra amb talent i valentia que el progrés i el futur es guanyen dia a dia amb esforç i la unió de tots. Un treball constant que no podem permetre que enterren la corrupció i les mentides que s’han instaurat en les sigles del PSOE.
El Govern d’Espanya ja no és dels espanyols. És de Pedro Sánchez. El president que creu estar per damunt del bé i del mal. Que tracta com a incapaç a una societat madura i avançada. Que exerceix de guia espiritual. Que abandona als ciutadans. Que comet excessos per damunt del seu poder governamental i que pensa que a ell no l’afecta ni la corrupció ni els casos d’assetjament sexual que no paren de créixer al seu partit. Sánchez decideix quan, decideix com i decideix qui.
I en eixe arravatament d’un líder que creu arrossegar masses, el socialisme ha perdut el nord. Eixe partit de principis democràtics en el qual tants espanyols van confiar és hui l’ombra d’una comunitat messiànica que lluny de qüestionar, adora al líder. Calla enfront de la veu de l’amo. Eixe espectacle audiovisual on val més el populisme que el deure constitucional, la meua província, eixa terra que vosté i jo estimem, que és objecte de desvetlaments i de passió, que és motiu i destí, pateix un càstig amarg que res ni ningú justifica, excepte el socialisme, que calla. Ací treballem cada dia per a donar servei als nostres ciutadans. Ens obstinem a aconseguir projectes que siguen la solució dels problemes dels nostres veïns. A donar resposta a les demandes, en molts casos desesperades, de tants pobles que cada any carreguen amb més burocràcia i tenen més problemes per la falta de recursos que pateixen per culpa del Govern de Sánchez.
Eixa terra que sap d’esforç i de treball constant. Eixa terra amb talent a la que aquest Govern d’Espanya abandona, és la meua, la província de Castelló. I en eixa absència d’Estat, perquè ja només resisteix el líder, la meua terra pateix perquè després del 24 de novembre de 2022 no ha tornat a haver-hi Pressuposats Generals de l’Estat. Sánchez ha abandonat als castellonencs i a la nostra província. I els castellonencs no podem estar en silenci front d’aquest espectacle de corrupció i mentides. Pedro Sánchez no trobarà aliats en aquesta província en la qual el ciutadà sap el que costa arribar a fi de mes. I ho sap perquè aquest Govern Provincial que tinc l’honor de presidir posa en valor la seua intel·ligència, escolta la seua paraula i tracta de resoldre el problema que eixe Estat ignora a plaer.
L’article 134 de la Constitució Espanyola estableix que correspon al Govern l’elaboració dels Pressupostos Generals i a les Corts Generals, el seu examen, esmena i aprovació. Però és clar que quan l’objectiu no és governar sinó perpetuar-se en el poder, s’exhibeixen compareixences públiques amb Pedro Sánchez per damunt de tots. Per damunt d’Espanya. El PSOE va perdre les eleccions generals. I Pedro Sánchez, per a governar, va vendre a Espanya.ui ni tan sols els seus socis li donen suport. Però l’objectiu és aferrar-se a la Presidència i sotmetre al nostre país.
Aquesta Diputació de Castelló ha reclamat novament al Govern d’Espanya el compliment de les seues obligacions constitucionals. Com hem fet a la província, aprovant un pressupost de 216 milions que al gener entrarà en vigor per a generar recursos i promoure desenvolupament en els nostres 135 municipis. I, sobretot, per a millorar el benestar i els serveis que mereixen els castellonencs. Amb el Pla Impulsa i el Fons de Cooperació activats des del minut un perquè aquesta terra no ha de parar ni un segon. Volem inversions i volem finançament. Més just i equitatiu. I continuem treballant sense descans per a desbloquejar els projectes que Pedro Sánchez ens nega. I volem una província lliure. No lligada de peus i mans per impostos injustos, com el del basurazo, que milers de ciutadans patim perquè el socialisme ens castiga per llei.
Però no frenaran el nostre treball. L’esforç d’una terra imparable, que mereix rebre les transferències actualitzades que són de justícia, que mereix un finançament just que reconega la seua població per a no frenar el nostre desenvolupament. Volem més casernes, dignificar el treball dels que vetlen per la nostra seguretat. Una comissaria a Vila-real i un parador a Morella. Volem la inversió que frene la regressió en les nostres costes i que evite enderrocaments injustos. Una autovia per l’interior per a connectar-nos amb Tarragona. Volem el Corredor Mediterrani, més freqüències i millor servei als nostres trens, i accessos des de la nostra N-340. Volem a Castelló. I treballem per la nostra terra. Per fer d’aquesta província líder el model perquè Espanya avance. De la mà de la política que serveix i no se serveix dels ciutadans. De la mà d’una societat lliure i madura que puga decidir en les urnes el seu futur immediat.
És presidenta de la Diputació de Castelló
