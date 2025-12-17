Hay una paradoja inquietante en la crisis interna del PSOE: mientras partidos abiertamente machistas o reaccionarios crecen en las encuestas, es una crisis ligada al feminismo la que lastra a un partido que se reclama de izquierdas y feminista. No porque la sociedad haya dado la espalda a la igualdad, sino porque el socialismo institucional ha gestionado mal y de forma irresponsable una causa que decía defender.

El problema no es el feminismo, sino la existencia de un machismo baboso disfrazado de feminismo, que nos cuesta erradicarlo. En un contexto de reacción conservadora, el PSOE ha optado por un feminismo de trazo grueso, más preocupado por marcar superioridad moral que por construir consensos sociales amplios. Ha confundido firmeza con soberbia y principios con propaganda. Así, ha regalado a la derecha el discurso de que la igualdad es sinónimo de imposición, chapuza legislativa o desconexión con la realidad cotidiana.

La paradoja se agrava porque esta crisis no fortalece al feminismo, lo debilita. Cuando un partido de izquierdas aparece asociado al desorden, a la negación de errores y a la incapacidad de proteger a quienes decía proteger, el descrédito no se queda en el partido: se extiende a la causa. Y ahí es donde la derecha más rancia gana terreno, presentándose falsamente como refugio frente al caos.

Mientras los partidos machistas avanzan explotando el malestar y el hartazgo, el PSOE parece incapaz de ofrecer un feminismo serio, eficaz, socialmente inteligible y exento de señoros de izquierdas.

