Triste, miserable, peligroso

El pasado lunes asistimos a un nuevo episodio de incoherencia política en el Ayuntamiento de Castellón. Compromís y PSOE decidieron tumbar una enmienda presentada por Vox cuyo objetivo era tan sencillo como necesario: condenar toda la violencia, venga de donde venga y la ejerza quien la ejerza. Una propuesta de puro sentido común que fue rechazada porque no encajaba en su relato ideológico.

La violencia no entiende de siglas ni de colores políticos. Es violencia la ejercida por grupos radicales de extrema derecha, y también la que procede de la extrema izquierda o de cualquier colectivo apolítico. Sin embargo, la izquierda, y especialmente Compromís, ha demostrado reiteradamente que solo se indigna cuando la violencia apunta en una dirección concreta.

¿Por qué pleno tras pleno traen la causa palestina y se olvidan del genocidio silencioso que sufren los cristianos perseguidos? ¿Por qué no convocan manifestaciones para condenar los escándalos sexuales del PSOE? ¿Por qué se niegan a guardar un minuto de silencio si la víctima es un hombre? ¿Por qué tumbaron nuestra propuesta para condenar el ataque a la sede de Provida? ¿Por qué no han condenado ni una sola vez la campaña de insultos y pintadas que se han ejercido contra mi partido y contra mí durante todos estos meses con el silencio cómplice de la izquierda? ¿Por qué tumban la propuesta de Vox de condenar toda violencia, venga de donde venga y la ejerza quien la ejerza?

La respuesta: tienen miedo de que sus amigos comunistas, anarquistas y separatistas les tiren de las orejas. Para la izquierda la violencia solo lo es si le interesa políticamente. En política no hay nada más triste, miserable y peligroso.

Portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Castellón