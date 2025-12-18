2026 asoma en la IA

2025 ha sido un año de carrera constante en la inteligencia artificial generativa. Un toma y daca casi permanente entre los grandes actores tecnológicos, con Google y OpenAI liderando un pulso que ya no se libra solo en titulares, sino en capacidades reales. Una batalla estimulada en los últimos días con Gemini 3 por un lado y GPT 5.2 por otro, con la sensación de cada nueva versión no llega para cerrar etapa, sino para acelerar la siguiente. La distancia entre modelos se agranda y se cierra en cuestión de horas. Mientras tanto, otros actores como Meta, Microsoft, Apple, Amazon o X observan, ajustan y se preparan para entrar en juego cuando el tablero lo permita, cada uno con una orientación diferente, bien al consumidor final o bien al profesional.

Más allá de los modelos, 2025 ha sido también el año en el que hemos empezado a hablar, aunque todavía poco, de los agentes de IA. Sistemas capaces no solo de responder, sino de ejecutar tareas, coordinar procesos y tomar decisiones dentro de un marco definido. No tardaremos en incorporarlos a gran escala en procesos tanto personales como profesionales y probablemente sean uno de los elementos más transformadores del corto plazo. En 2026 empezaremos a convivir con ellos con naturalidad, casi sin darnos cuenta, como ocurrió en su día con las aplicaciones móviles o los asistentes digitales.

Y quizá ese sea el verdadero aprendizaje del año: la IA ya no se percibe como algo externo o experimental. Las empresas la han integrado, en mayor o menor medida, de forma directa en procesos. Para el usuario, la experiencia mejora, se simplifica o se personaliza, sin necesidad de saber qué hay detrás. La tecnología deja de ser protagonista para convertirse en infraestructura.

Cerramos 2025 con una certeza incómoda y a la vez estimulante: la velocidad no va a bajar y los grados de desarrollo serán cada vez más distópicos. 2026 traerá una convivencia más profunda entre humanos, sistemas y decisiones asistidas. El reto ya no es entender qué puede hacer la IA, sino decidir qué queremos hacer nosotros con ella de forma proactiva.

Es director y chief strategy officer de Twelfhundred. Profesor UJI