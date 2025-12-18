Durante cuarenta años de democracia, el Partido Socialista Obrero Español ha sido el principal garante de los derechos y de las libertades en nuestro país. Y si hay un ámbito en el que ese compromiso ha sido firme, constante y valiente, ese ha sido, sin ninguna duda, la defensa de la igualdad real entre mujeres y hombres. Por eso, hoy quiero decirlo alto y claro, sin matices, sin ambigüedades y sin excusas: en el PSOE no tienen cabida los acosadores. Basta ya de machirulos. Basta ya de actitudes y comportamientos que humillan, intimidan, cosifican o menosprecian a las mujeres.

No caben quienes no respetan a las mujeres. No caben quienes confunden la cercanía o la confianza con el abuso de poder. No caben quienes creen que una posición orgánica, institucional o personal les sitúa por encima de nadie. Y no caben, vengan de donde vengan o se llamen como se llamen, quienes utilizan su entorno para ejercer dominación, control o miedo.

Condeno rotundamente cualquier acto de machismo, de acoso o de abuso. Siempre. Sin excusas. Esa actitud es intolerable y absolutamente incompatible con los valores del socialismo democrático y con el modelo de sociedad que defendemos.

Precisamente, por coherencia con esa historia y con esos valores, no podemos mirar hacia otro lado cuando los hechos se producen en nuestras propias filas. Los casos de machismo conocidos dentro del PSOE nos avergüenzan y nos interpelan como organización. Desde la responsabilidad que ostento, los condeno con la máxima contundencia, porque la ejemplaridad debe empezar siempre por casa. Creo, honestamente, que un partido que se exige a sí mismo es un partido creíble. Y desde esa convicción, también defiendo que la autocrítica y la exigencia interna no están reñidas con reconocer una trayectoria que ha sido clave para avanzar en igualdad.

En primera línea

La historia del PSOE se ha construido paso a paso, siempre avanzando.a dejado huellas demasiado profundas como para borrarlas sin más, por mucho que lo intenten. En cualquier circunstancia, combatir el machismo no es una opción política, es una obligación moral y democrática. Y en ese combate, el Partido Socialista ha estado siempre en la primera línea, incluso cuando hacerlo tenía un coste político o electoral.

Gracias al PSOE, España cuenta con un marco legal y de políticas públicas que sitúa la igualdad en el centro: la Ley Integral contra la Violencia de Género, una norma pionera que salva vidas; la Ley de Igualdad; políticas para reducir la brecha salarial; la ampliación de los derechos laborales y sociales de las mujeres; avances en conciliación y corresponsabilidad; permisos de maternidad y paternidad iguales e intransferibles; el reconocimiento de nuevas formas de violencia machista y una mayor protección a las víctimas.

Ningún otro partido puede presentar un recorrido similar en favor de la igualdad real entre hombres y mujeres. Ninguno. Y no lo digo desde la soberbia, sino desde los hechos. Pero precisamente por eso tampoco vamos a tolerar conductas que contradigan nuestra historia, nuestros principios y nuestra razón de ser.

Y mientras algunos pretenden dar lecciones desde la hipocresía, conviene recordar las diferencias. No es lo mismo un partido que actúa, depura responsabilidades y refuerza sus mecanismos internos, que otro que gobierna apoyándose en quien niega la violencia machista, recorta políticas de igualdad y señala al feminismo como enemigo. No todo vale. Y no todos somos iguales.

La lucha feminista ha ensanchado derechos y ha mejorado la vida de toda la sociedad, también de los hombres. Negarlo o ridiculizarlo es situarse fuera de la historia y fuera de los valores democráticos. Cada vez que una mujer es cuestionada, desacreditada o atacada por denunciar, toda la sociedad pierde.

Educar en igualdad

Castellón, como el conjunto de la Comunitat Valenciana y de España, merece instituciones y partidos ejemplares, que estén a la altura de una ciudadanía cada vez más consciente y exigente. No se trata solo de reaccionar ante los hechos, sino de prevenirlos, de educar en igualdad y de construir relaciones basadas en el respeto mutuo. Esa es la política útil y transformadora en la que creemos. Ese es el mensaje que, como secretario general del PSOE en la provincia, hoy quiero trasladar con claridad y responsabilidad: tolerancia cero frente al machismo y compromiso absoluto con la igualdad. Así lo hemos hecho, así lo hacemos y así lo haremos. Por dignidad, por justicia y por democracia. Ni un paso atrás.

Es alcalde de l’Alcora y secretario general del PSPV-PSOE en la provincia de Castellón