La Navidad es entrañable

Al llegar estas fechas tan señaladas, quiero dirigirme a todos vosotros con el corazón lleno de gratitud y esperanza. La Navidad nos invita a hacer una pausa, a mirar a nuestro alrededor y a recordar que, más allá de las diferencias, compartimos un mismo pueblo, una misma historia y un mismo futuro.

Este año no ha sido sencillo.emos afrontado retos importantes como sociedad y como municipio, pero Oropesa ha demostrado, una vez más, que es un pueblo fuerte, solidario y unido. En cada gesto de ayuda, en cada comercio que levanta su persiana con ilusión, en cada asociación que trabaja por los demás y en cada familia que no se rinde, se refleja el verdadero espíritu de nuestra gente. La Navidad nos invita precisamente a eso: a ver la luz incluso en la oscuridad, a quedarnos con lo bueno y a fortalecer los lazos que nos unen.

La Navidad es tiempo de reencuentros, de memoria y de compromiso. Memoria para agradecer a quienes nos precedieron y construyeron el pueblo que hoy disfrutamos. Compromiso para seguir trabajando juntos por una Oropesa más próspera, más justa y con más oportunidades para nuestros jóvenes, mayor bienestar para nuestros mayores y mayor calidad de vida para todos.

Quiero tener un recuerdo especial para quienes estas fiestas las viven con dificultad: para quienes han perdido a un ser querido, para quienes atraviesan problemas de salud o económicos, y para quienes están lejos de casa. No estáis solos. Este Ayuntamiento y este pueblo caminan con vosotros.

La Navidad nos invita precisamente a eso: a parar. A detener el ritmo acelerado del día a día, a mirar lo positivo de las cosas y a agradecer lo que tenemos. Parar para valorar a la familia, a los amigos, al vecino, al comercio de siempre, a quienes cada día sostienen nuestro pueblo con su esfuerzo silencioso.

Un nuevo comienzo

Os animo a vivir estos días con serenidad, con fe para quienes la sienten, con respeto para todos y con la ilusión renovada de un nuevo comienzo. Que sepamos mirar lo positivo y afrontar el futuro con confianza. Que el 2026 llegue cargado de salud, trabajo, convivencia y progreso para todos. ¡Feliz Navidad!

Es alcalde de Orpesa