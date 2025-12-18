¿Qué va pasar con Besteiro? Es la pregunta que recorre las filas del PSdeG desde que estalló el caso Tomé. Y son muchos los dirigentes socialistas que opinan que el secretario general del PSOE gallego como mínimo sale seriamente tocado de esta crisis. Debilitado y también más solo que hace diez días por los errores cometidos y porque sus críticos ya no le pasan ni una.

Desde que en abril de 2024 regresó a la dirección del PSOE gallego, de la que fue apartado por varias causas judiciales finalmente archivadas, Besteiro ha ido perdiendo parte de los apoyos con los que tomó las riendas de la formación. Los malos resultados electorales cosechados en las últimas elecciones autonómicas, cuando su candidatura perdió cinco escaños y su grupo parlamentario se convirtió con nueve escaños en la tercera fuerza de O Hórreo; la crisis del PSOE de Santiago donde el partido ahora solo tiene dos ediles, tras expulsar a cuatro concejales; las posteriores tensiones con el PSdeG coruñés, aún no explicadas pero sí evidenciadas públicamente, … fueron minando la confianza en Besteiro.

El caso Tomé dispara las dudas sobre el futuro de Besteiro. La pérdida de apoyos estos días ha sido importante. Más de 400 mujeres y 70 hombres, entre ellos los dos expresidentes socialistas de la Xunta de Galicia, han cuestionado el proceder de la dirección del PSdeG en este caso al suscribir un manifiesto encabezado por la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey.

La presidenta del partido y una de las principales referentes feministas del socialismo gallego, Carmela Silva, escribió un artículo en este diario en el que también marcaba distancias porque «las cosas se habían hecho mal». Y el alcalde de Vigo, Abel Caballero, que acostumbra a no posicionarse sobre las cuestiones orgánicas del PSdeG, consideró necesario decir que la dirección se había «equivocado».

A favor

Voces en contra han salido muchas estos días, pero a favor, muy pocas. La soledad de Besteiro ha quedado al desnudo. Defendieron su actuación Aitor Bouza, el secretario xeral del PSdeG en Santiago y miembro de la Ejecutiva gallega, y la diputada autonómica, Patricia Iglesias. Poco más. Lara Méndez también explicó su participación en el escándalo y apoyó la gestión de Besteiro.

Llama la atención que mientras destacados dirigentes firmaban el manifiesto de las mujeres del PSdeG se imponía el silencio entre los aliados de Besteiro. De los miembros de la Ejecutiva (más de cuarenta), la coruñesa Silvia Fraga dimitió como secretaria xeral de Igualdade por estar en desacuerdo con el proceder de Besteiro y su núcleo duro; Carmela Silva publicó un artículo de opinión respaldando a Silvia Fraga y asegurando que «las cosas no se hicieron bien». Y Nereida Canosa, secretaria de Promoción Económica, Uxía Oviedo, secretaria de Movimientos Sociales, Iván Puentes, secretario de Memoria Democrática, y Patricia Domínguez Barja, secretaria de Emprendimiento, firmaron el manifiesto. En el lado contrario, se situaron Lara Méndez y Aitor Bouza. ¿Y el resto? ¿Por qué este cuerpo a tierra? ¿Por qué pensaron que el núcleo duro del PSdeG podía quemarse y no estaban dispuestos a inmolarse con ellos?

Campaña contra Besteiro

Besteiro ha reconocido que sabía de una denuncia de acoso sexual contra Tomé ya en octubre, aunque en principio lo negó. Y las gestiones hechas desde entonces a muchas mujeres del partido, muchas al margen de disputas orgánicas, le han parecido insuficientes. Sospechan que del supuesto acoso sexual del alcalde de Monforte nada sabrían si por la dirección del PSdeG fuese y que tuvo que ser un programa de TV quien lo destapara.

Las explicaciones no convencen, mientras el núcleo duro de Besteiro prefiere poner el foco en que todo se reduce a una campaña de acoso contra el líder, una campaña con varios actores y todos críticos o enfadados con el secretario xeral. Señalan a su antecesor en el cargo, Gonzalo Caballero y al PSdeG de la ciudad de A Coruña, con Inés Rey y José Manuel Lage al frente. En la dirección, no hacen autocrítica de su gestión, y siendo cierto que hay movimientos internos para desgastar a Besteiro, también es verdad que el secretario xeral y su equipo les han brindado con el caso Tomé el motivo perfecto para el ataque. Si no los críticos no habrían logrado sumar en un manifiesto a casi medio millar de socialistas.