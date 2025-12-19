Almassora crececon su industria

Almassora ha celebrado el I Foro Industrial Anual, un encuentro que nace con una finalidad muy clara: escuchar, compartir y fortalecer nuestro tejido industrial y empresarial. No se trata solo de una jornada, sino de una declaración de intenciones sobre el modelo de municipio que queremos construir.

Almassora vive hoy un momento especialmente relevante en el ámbito industrial. Somos la localidad de la Comunitat Valenciana con mayor número de Entidades de Gestión y Modernización (EGM), una realidad que no es fruto de la casualidad, sino del esfuerzo conjunto de empresas comprometidas, de una administración cercana y de una clara apuesta por la colaboración público-privada como motor de progreso.

Desde el Ayuntamiento creemos firmemente que la industria es uno de los grandes pilares del desarrollo económico, la creación de empleo y la cohesión social. Por eso, en los últimos años hemos impulsado inversiones muy significativas en nuestros polígonos industriales, superando los 1,8 millones de euros gracias a las ayudas del Ivace. Estas actuaciones buscan mejorar infraestructuras, servicios y competitividad, pero también enviar un mensaje claro: Almassora es un municipio que cree en su industria y la acompaña en su crecimiento.

El Foro Industrial ha sido, sobre todo, un espacio para el intercambio de ideas y experiencias empresariales. Compartir conocimiento, aprender de otros, escuchar distintas visiones y generar sinergias es hoy más necesario que nunca en un contexto marcado por la innovación, la digitalización y la transformación constante de los mercados. Iniciativas como este foro o ecosistemas de colaboración empresarial demuestran que el futuro se construye sumando talento y trabajando en red.

Con este foro perseguimos objetivos muy concretos: impulsar la innovación y la sostenibilidad, reforzar la visibilidad de nuestros polígonos, atraer inversión, generar oportunidades y, sobre todo, mantener un diálogo directo y permanente entre el Ayuntamiento y el tejido empresarial. Porque solo escuchando podremos diseñar políticas útiles y eficaces.

Porque pensar en industria es pensar en empleo, en progreso y en oportunidades para nuestros vecinos. Y, en Almassora, lo tenemos claro.

Es alcaldesa de Almassora