El azulejo real y sin autocomplacencias

El balance anual presentado ayer por Ascer deja al descubierto un sector que ha aprendido a moverse en un terreno incómodo, donde la estabilidad ya no es sinónimo de tranquilidad sino de resistencia organizada frente a un entorno que no concede treguas. Nuestra cerámica cierra así el ejercicio sin sobresaltos graves, pero también sin margen para el optimismo fácil, apoyándose en una combinación de prudencia, control de costes y lectura constante de un contexto internacional cada vez más imprevisible.

La renovación a la que estamos asistiendo en la patronal española de la cerámica, con sede en Castelló y bajo la presidencia de Ismael García, no puede entenderse como un simple relevo orgánico ni como un gesto de continuidad interna, sino como una señal de que el sector es consciente de que los próximos desafíos exigirán mayor capacidad de interlocución, de análisis y de defensa de los intereses comunes. La acumulación de tensiones comerciales, energéticas y geopolíticas obliga a anticipar escenarios complejos y a dotarse de un liderazgo más amplio, capaz de responder con rapidez y cohesión cuando las condiciones del mercado se alteran.

En términos productivos, el año se encamina hacia un cierre que confirma esa sensación de equilibrio precario. La producción se mantiene en niveles muy similares a los del ejercicio anterior, con una posible mejora limitada que no altera sustancialmente el volumen global. No se trata de una expansión real, sino de una contención eficaz que ha evitado ajustes más dolorosos. Las exportaciones, motor del sector, muestran signos de agotamiento, con caídas moderadas o estancamiento, lo que evidencia las dificultades para crecer en mercados saturados y sometidos a nuevas barreras comerciales.

El mercado nacional, en cambio, ofrece un comportamiento más favorable del esperado y se ha convertido en el principal sostén de esta evolución al alza. Ese crecimiento moderado de las ventas internas ha permitido compensar parte de la debilidad exterior y mantener una facturación prácticamente plana, lo que en el contexto actual equivale a un resultado aceptable. La evolución del empleo refuerza esta lectura, ya que el incremento de la ocupación apunta a que las empresas han optado por consolidar sus estructuras en lugar de replegarse, confiando en una recuperación gradual más que en recortes defensivos y todo ello, con la seguridad de garantizar una paz social que viene de la mano de la esperada aprobación de un convenio colectivo hoy a falta de la rúbrica final.

Todo este escenario se desarrolla bajo la sombra de una incertidumbre global que ya no es coyuntural, sino estructural. El retorno de una política comercial basada en aranceles ha reconfigurado las reglas del juego y ha obligado a las empresas a asumir costes adicionales como parte de su operativa habitual. En este sentido, el sector ha interiorizado el impacto de los gravámenes estadounidenses y ha aprendido a competir en un marco menos favorable, apoyándose en la ventaja relativa que ofrece una presión arancelaria inferior a la de otros países productores.

El ejercicio que termina (a la espera de unos datos oficiales que podremos conocer dentro de unos dos meses) deja, por tanto, una conclusión clara aunque incómoda. El sector cierra con dignidad, pero sin margen para la complacencia. Pero parece claro que la estabilidad alcanzada es el resultado de un esfuerzo sostenido y de decisiones prudentes, no de un entorno favorable.