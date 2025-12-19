En este rincón he manifestado en alguna ocasión y con contrastados ejemplos, aquello de D. Innerarity de señalar que en el mundo actual nos han abandonado algunas certezas, que la política ha entrado en la incertidumbre y que, por desgracia, ya ocurre lo improbable. Bueno pues, si buscan explicación para este desajuste peligroso, existe un nombre (aunque hay más de uno) que lo concreta todo: Donald Trump. Para que no crean que miento, les pondré ejemplos: Trump dijo que le puso aranceles a Canadá porque no le gustaba un anuncio de la tele canadiense, está en líos con Dinamarca porque quiere anexionarse Groenlandia, de vez en cuando manda la Guardia Nacional a las grandes ciudades de EEUU que no le han votado porque las considera peligrosas, con la expulsión de inmigrantes se le va la mano y extradita a legales y rompe familias…

Ahora ha abierto una nueva epoca de intervenciones en América Latina y ha influido en las últimas elecciones de Argentina y Chile, acusa a ciertos presidentes de capos de la droga, viola leyes internacionales… En definitiva, no conoce otro poder que el suyo y aplicado con la fuerza.

Pero si he hablado de la acción reaccionaria de Trump en EEUU y en el continente americano, más necesario es hablar de su asedio a la vieja y engreída Europa. Asedio que no es el único (ahí esta la Rusia de Putin con su guerra o la China con sus productos baratos) pero que Trump impulsa financiando a la extrema derecha europea (también a Abascal) para que estas fuerzas defiendan la Europa de las naciones, divididas, en manos de Trump y sus intereses y, sobre todo, contraria a la necesidad de una Unión Europea como potencia unida, con una sola voz y con políticas y defensa propia.abrá que decidir.

Es analista político